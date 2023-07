Jaarlijks ruim 24.000 euro? VUB-neuroloog pleit voor betaalbaar Alzheimermedicijn

Professor Engelborghs is hoofd van de dienst Neurologie aan het UZ Brussel en bestuurslid van het European Alzheimer Disease Consortium (EADC). Samen met zijn collega’s kijkt hij uit naar het veelbelovende Alzheimermedicijn Lecanemab, dat in januari werd goedgekeurd door de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Waarschijnlijk volgt binnenkort ook de Europese dienst EMA.

In de Verenigde Staten zal een behandeling jaarlijks tot 24.700 euro kosten. Ook in de Europese Unie dreigt een hoge prijs. “We schatten de populatie die potentieel in aanmerking komt voor een behandeling met Lecanemab in de EU op 5,4 miljoen personen”, zegt Engelborghs. Gebaseerd op de Amerikaanse kost, betekent dat in totaal een kost van ruim 133 miljard euro per jaar.

Omdat de prijsonderhandelingen met de producent wellicht per land zullen verlopen, dreigt een grote ongelijkheid binnen de EU-lidstaten. Om dat tegen te gaan, zijn nieuwe betalingsmodellen en meer infrastructuur nodig voor nieuwe therapieën in de routinezorg.

Leqembi

Het gaat volgens Engelborghs niet enkel om de prijs van het medicijn zelf. De diagnose van Alzheimer gebeurt namelijk op basis van biomarker-onderzoeken die niet worden terugbetaald. Patiënten die Lecanemab nemen moeten ook geregeld onderzocht worden op nevenwerkingen.

Lecanemab, dat onder de merknaam Leqembi zal worden verkocht, is ontwikkeld door het Japans-Amerikaans farmaduo Eisai-Biogen. Het medicijn is bedoeld voor patiënten met een milde vorm van Alzheimer en is de eerste behandeling waarvan is bewezen dat ze de opmars van de ziekte afremt. Toch kan het medicijn geen reeds opgelopen schade aan het geheugen herstellen. Het kan evenmin het verloop van de ziekte terugdraaien of ervoor zorgen dat de ziekte niet erger wordt.

De goedkeuring van het medicijn is gebaseerd op een grote studie die aantoonde dat patiënten die Leqembi 18 maanden lang toegediend kregen, 27 procent langzamer achteruitgingen dan patiënten die een placebo (nepmiddel) toegediend kregen.