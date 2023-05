Jaar na dood Taylor Hawkins: Josh Freese kruipt voortaan achter de drums bij Foo Fighters

But Here We Are, dat op 2 juni uitkomt, is het eerste nieuwe album van Foo Fighters sinds de dood van drummer Taylor Hawkins vorig jaar maart. Een vervanger voor Hawkins was nog niet bekend. Aan het begin van de livestream haalde de band een grap uit met de kijkers. Verschillende bekende drummers kwamen voorbij, waaronder Chad Smith (van de Red Hot Chili Peppers) en Tommy Lee (Mötley Crüe).

Uiteindelijk sprong het beeld naar Josh Freese, die de overige bandleden overtuigde om te beginnen met spelen. Freese is alvast bekend met het werk van de Foo Fighters, vorig jaar drumde hij al mee met de band tijdens de twee hommageconcerten voor Hawkins, die tijdens een Zuid-Amerikaanse tournee vorig jaar dood werd aangetroffen in een hotelkamer in Colombia.

Met de livestream lijkt Foo Fighters te bevestigen dat Freese meegaat als drummer op de aanstaande tour van de band. Freese was eerder onder meer drummer van The Vandals, Guns N’ Roses en Nine Inch Nails. De komende weken speelt de band een aantal shows in de Verenigde Staten en in juni staat de band onder meer op de Duitse festivals Rock am Ring en Rock im Park.