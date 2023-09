Ivo Pauwels, bekend als Nonkel Jef, overleden op 85-jarige leeftijd

“Ivo is gisteravond met hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is nog geopereerd, maar hij heeft het jammer genoeg niet gehaald”, aldus de echtgenote van de acteur.

Pauwels was er van in de begindagen van VTM bij. Hij speelde mee in de succesreeks ‘Den Bompa’, met Luc Philips in de hoofdrol. Later kreeg Pauwels een eigen reeks ‘Nonkel Jef’, die intussen een cultstatus heeft in Vlaanderen en nog regelmatig herhaald wordt op VTM en op VTM Gold.