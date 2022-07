Ivana Trump begraven op golfterrein van Donald Trump: ‘Drievoudige belastingontduiking’

Donald Trump diende in 2017 plannen in om op zijn terreinen van de Trump National Golf Club Bedminster enkele begraafplaatsen aan te leggen. Dat deed meteen de wenkbrauwen van verscheidene Amerikaanse media fronsen, zoals die van The Washington Post. Trump verklaarde toen dat hij en zijn familie begraven zouden worden aan de eerste hole van het golfterrein.

De eerste persoon die intussen in Bedminster begraven werd, is Trumps ex-vrouw Ivana, die op 14 juli op 73-jarige leeftijd thuis overleed na een val van de trap. Ivana was de moeder van Donald Jr., Ivanka en Eric Trump. Hun vader, Donald Trump, zou de begraafplaats op Bedminster niet zonder reden in het leven hebben geroepen. Het gerucht gaat al langer dat hij er zijn voordeel mee zou doen door op die manier belastingen te ontwijken.

Dat tweette ook Phoebe Wall Howard van USA Today. “De wet van New Jersey stelt grond die wordt gebruikt voor begraafplaatsen vrij van inkomsten-, verkoop- en gebruiksbelasting”, klonk het. “Ook bedrijfs- en successierechten zijn vrijgesteld. Bovendien is eigendom van de begraafplaats vrijgesteld van verkoop voor het innen van vonnissen.” Het belastingvoordeel zou wel niet gelden voor de hele golfclub.

Landbouwgrond

Trump liet het stuk land eerder al klasseren als landbouwgrond. Volgens The Washington Post zou hij daar jaarlijks amper 16 euro belastingen op betalen, terwijl de grond hem anders ongeveer 80.000 euro per jaar aan taksen zou kosten.

Belastingexperte en professor aan de universiteit van Dartmouth, Brooke Harrington, treedt reporter Howard bij. “Ik stond sceptisch tegenover de geruchten als zou Trump zijn ex-vrouw in dat trieste stukje vuiligheid op zijn Bedminster-golfbaan in New Jersey hebben begraven, alleen maar omwille van de belastingvoordelen. En dus heb ik de belastingwet van New Jersey eens bekeken en, mensen, het is drievoudige belastingontduiking. Belastingen op onroerend goed, op inkomsten en op verkoop zijn allemaal tenietgedaan.”

Harrington voegde er daarna nog aan toe dat niet was vastgelegd hoeveel menselijke resten er nodig zijn om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering. Dat betekent dat één persoon voldoende zou zijn.

Trump reageerde nog niet op de beschuldigingen. Er lopen overigens nog andere onderzoeken naar mogelijke financiële fraude van de ex-president.