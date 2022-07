Ivana Trump (73), ex-vrouw van voormalig president Donald Trump, overleden

“Het doet me verdriet om iedereen die van haar hield, van wie er veel zijn, te informeren dat Ivana Trump is overleden in haar huis in New York City”, schrijft Donald Trump op Truth Social. Ivana Trump, een voormalig model, was Donald Trumps eerste vrouw. Ze hadden drie kinderen samen: Donald Jr., Ivanka en Eric Trump.

Ivana Marie Zelníčková werd in 1949 geboren in het toenmalige Tsjecho-Slowakije, in wat vandaag Tsjechië is. In 1976 ontmoette ze Trump in New York. De twee trouwden een jaar later, maar scheidden in 1992 omdat haar man een affaire bleek te hebben. Ivana Trump huwde na haar scheiding nog twee keer, maar ook die relaties liepen spaak.

Donald Trump huwde in 1993 met Marla Maples, met wie hij in hetzelfde jaar een dochter, Tiffany, kreeg. In 1999 gingen de twee uit elkaar. In 2005 trouwde Trump met zijn huidige echtgenote, de Sloveense Melania Knauss. Een jaar later werd hun zoon Barron geboren.