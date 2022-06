Itsme-phishingbende maakt via valse sms’jes honderdduizenden euro’s buit

De criminele organisatie achter de phishing verstuurde frauduleuze berichten waarin werd beweerd dat de itsme-accounts van de ontvangers zouden zijn geblokkeerd na verdachte inlogpogingen. De ontvangers werden uitgenodigd om via een link hun account te heractiveren door in te loggen met de kaartlezer van hun bank.

Dit soort vervalste e-mails werd massaal uitgestuurd. Beeld rv

Door de inlogcodes van de slachtoffers te krijgen, kon de bende toegang krijgen tot hun bankrekening en grote hoeveelheden geld overschrijven. De teller staat voorlopig op 157.000 euro, maar de speurders vermoeden dat de totale buit nog veel groter is.

Het overgeschreven geld werd vervolgens witgewassen via verschillende kanalen, zoals luxegoederen, casino’s in de Antwerpse stationsbuurt en online bankaccounts. Aan het hoofd van de bende zouden twee broers en een zus hebben gestaan. Zij zouden met de buit grote sier hebben gemaakt in het nachtleven en op snoepreisjes. De vrouwelijke verdachte zou zelfs haar positie in een contacttracecentrum hebben gebruikt om persoonlijke informatie van potentiële slachtoffers te bemachtigen.

De politie ging woensdag over tot twaalf huiszoekingen in Antwerpen, Wuustwezel, Niel en Beveren. Zes verdachten werden opgepakt, onder wie de drie vermeende kopstukken. De politie nam tientallen gsm-toestellen, laptops en tablets in beslag en kon al 50.000 euro recupereren en aan de slachtoffers terugstorten.