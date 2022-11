Italiaanse wielrenner Davide Rebellin (51), voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, overleden na aanrijding door vrachtwagen

Davide Rebellin hing aan het einde van dit seizoen zijn fiets aan de haak na een carrière van dertig seizoenen in het profpeloton. In 2004 zorgde hij voor zijn opvallendste prestatie door de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in één seizoen te winnen. Enkel Philippe Gilbert deed het hem in 2011 na. In 2008 pakte hij zilver in de olympische wegrit van Peking, maar na zijn zege in Waalse Pijl van 2009 raakte bekend dat Rebellin na de Spelen positief had getest op CERA, een vorm van EPO.

Rebellin is niet de eerste Italiaanse renner die omkomt na een verkeersongeluk. In 2017 overleed Michele Scarponi op 37-jarige leeftijd na een aanrijding door een bestelwagen.

Rebellin op het podium van de olympische wegrit, naast Samuel Sanchez (goud) en Fabian Cancellara (brons). Beeld Photo News