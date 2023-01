Italiaanse verdachte Qatargate sluit deal met Belgisch parket en wordt spijtoptant: strafvermindering in ruil voor medewerking

Met de overeenkomst verbindt Panzeri zich ertoe “de onderzoekers en Justitie in het bijzonder te informeren over de modus operandi, financiële regelingen met andere betrokken landen, de opgezette financiële constructies, de belanghebbenden van de opgezette structuren en de aangeboden voordelen, en de betrokkenheid van bekende en onbekende personen binnen het onderzoek, met inbegrip de identiteit van de personen die hij toegeeft te hebben omgekocht”, aldus het parket.

Panzeri werd op 10 december 2022 in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie als leider, het witwassen van geld en actieve en passieve corruptie. In ruil voor zijn medewerking “wordt er een beperkte straf voorzien voor Panzeri”. “De straf omvat een gevangenisstraf, een geldboete en de inbeslagname van alle verworven vermogensvoordelen, dewelke momenteel worden geschat op een miljoen euro.”

Volgens gerechtelijke bronnen gaat het om een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar met uitstel en één jaar effectief. Panzeri's Italiaanse vrouw en dochter, die eveneens betrokken zijn in deze corruptiezaak, vallen niet onder deze spijtoptantenregeling.

Het is nog maar de tweede keer in de Belgische rechtsgeschiedenis, sinds de invoering van de zogenaamde ‘pentiti’-wet, dat deze procedure resulteert in de ondertekening van een memorandum. “Dit betreft een verbintenis waarbij een spijtoptant substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen over de betrokkenheid van derden en, indien van toepassing, zijn of haar eigen betrokkenheid omtrent strafbare feiten binnen het genoemde dossier dient af te leggen”, legt het parket nog uit.