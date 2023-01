Italiaanse verdachte Qatar-gate sluit deal met Belgisch parket: ‘Hij is een gebroken man’

Sinds begin december zit Pier Antonio Panzeri in ons land vast op verdenking van het leiden van een criminele organisatie, het witwassen van geld en actieve en passieve corruptie. Hij is de spilfiguur in Qatar-gate, de zaak rond omkoping van Europarlementsleden vanuit Marokko en Qatar, maar vanaf vandaag is hij spijtoptant.

Panzeri verbindt zich ertoe “de onderzoekers en justitie in het bijzonder te informeren over de modus operandi, financiële regelingen met andere betrokken landen, de opgezette financiële constructies, de belanghebbenden van de opgezette structuren en de aangeboden voordelen”.

De Italiaan was zelf Europarlementslid voor de socialistische fractie tot 2019, waarna hij in Brussel de ngo Fight Impunity oprichtte. Vermoedelijk gebruikte hij onder meer die ngo als een dekmantel voor omkoping en beïnvloeding van het Europees Parlement. Met hulp van de Staatsveiligheid vonden speurders honderdduizenden euro’s bij hem en bij zijn voormalige medewerker in het Europees Parlement.

Beperkte straf

Nu kiest Panzeri er dus voor om volledige medewerking te geven aan het gerecht. In ruil voor zijn medewerking “wordt er een beperkte straf voorzien voor Panzeri”. “De straf omvat een gevangenisstraf, een geldboete en de inbeslagname van alle verworven vermogensvoordelen, die momenteel worden geschat op een miljoen euro.” Volgens gerechtelijke bronnen gaat het om een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar met uitstel en één jaar effectief.

“Als de spilfiguur zijn kaarten op tafel legt en daar waarheidsgetrouw tekst en uitleg bij geeft, is dat een unieke kans”, aldus een bron bij het onderzoek. “Daarna moet je wel alles wat hij zegt nog ondersteunen met bewijsmateriaal.”

Panzeri's Italiaanse vrouw en dochter, die eveneens betrokken zijn in deze corruptiezaak, vallen niet onder deze spijtoptantenregeling. Zij zitten nog in Italië, in afwachting van overlevering naar België.

Uitweg

“Ik heb met mijn cliënt gezocht naar een uitweg uit zijn benarde situatie”, vertelt Laurent Kennes, advocaat van Pier Antonio Panzeri. “De pers praat en praat maar over hem. Hij was gebroken en depressief en op zoek naar een uitgang. Daarom heb ik met hem gesproken en onderhandeld met het federaal parket. Een voorwaarde is natuurlijk dat hij de feiten bekent.”

Panzeri riskeerde aan het eind van het onderzoek terecht te staan voor corruptie, waarop tot maximaal vier jaar gevangenisstraf staat, en het lidmaatschap van een criminele organisatie, waarop maximaal tien jaar staat. Dan is de regeling die met het parket is uitgewerkt voor hem voordelig. Als hij één jaar effectieve celstraf krijgt, kan een deel daarvan met enkelband zijn.

“Hij komt nu nog niet meteen vrij, zeker niet voor hij heeft gesproken met het parket, maar blijft zeker nog even in voorhechtenis”, zegt Kennes.

Nerveus

Volgens L’Echo heeft Panzeri al aan onderzoekers onthuld dat hij meer dan 120.000 euro cash heeft overhandigd aan Marc Tarabella, een Belgisch socialistisch lid van het Europees Parlement, voor zijn hulp aan Qatar. Die informatie wil Kennes niet bevestigen. In elk geval zal het nieuws dat Panzeri spijtoptant wordt, de andere verdachten wel nerveus maken. “Dat moet je hen vragen”, lacht Kennes.

Het is nog maar de tweede keer in de Belgische rechtsgeschiedenis, sinds de invoering van de zogenaamde pentitiwet, dat deze procedure resulteert in de ondertekening van een memorandum. De vorige spijtoptant was Dejan Veljkovic, spilfiguur in het omkoopschandaal in het Belgische voetbal.

“Dit betreft een verbintenis waarbij een spijtoptant substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen over de betrokkenheid van derden en, indien van toepassing, diens eigen betrokkenheid omtrent strafbare feiten binnen het genoemde dossier dient af te leggen”, legt het parket nog uit.