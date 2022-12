Italiaanse rechtbank keurt uitlevering aan België goed van echtgenote Qatargate-verdachte Panzeri

De Belgische onderzoeksrechter Michel Claise had Italië eerder overleveringsverzoeken bezorgd voor de 38-jarige dochter van Panzeri en zijn 67-jarige vrouw. Het gerecht in ons land vermoedt dat de twee op de hoogte waren van Panzeri’s illegale zaken en zelf ook een actieve rol speelden.

De rechtbank in de noordelijke stad Brescia heeft nu besloten dat Colleoni naar België kan worden overgebracht, maar een eventuele straf moet wel in Italië worden uitgezeten. Het is echter onwaarschijnlijk dat Colleoni snel zal worden uitgeleverd. Haar advocaten lieten namelijk weten dat ze overwegen om beroep in te dienen bij het hoogste Italiaanse gerechtshof. Ze hebben daarvoor vijf dagen de tijd.