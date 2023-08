Italiaanse premier Giorgia Meloni klaagt Placebo-zanger aan omdat hij haar ‘fascistische racist’ noemde

Frontman Brian Molko deed deze uitlatingen tijdens een optreden van zijn band op het Sonic Park festival in juli. Het festival vond plaats in Stupinigi, in de buurt van Turijn. “Giorgia Meloni, stuk stront, fascist, racist”, leek hij te schreeuwen op de beelden op sociale media rondgingen. De beelden werden geplaatst door fans die bij het concert aanwezig waren.

Een week later openden aanklagers een onderzoek naar de uitingen van Molko wegens belediging van de staatsinstellingen, aldus The Guardian. Een smaadzaak schijnt niet opmerkelijk te zijn in Italië: het land heeft een van de hoogste percentages smaadzaken tegen de media in Europa. Dat blijkt uit cijfers van journalistenverenigingen.

Ook Roberto Saviano, een bekend Italiaans journalist en schrijver, staat voor de rechter voor zijn uitspraken over Meloni. Saviano uitte kritiek op de standpunten van Meloni ten aanzien van immigratie. De premier klaagde hem daarop aan voor smaad. Een rechter in Rome oordeelde uiteindelijk dat de schrijver berecht moest worden. Als hij daadwerkelijk wordt veroordeeld, kan dit leiden tot drie jaar gevangenisstraf.

Het Italiaans wetboek van strafrecht biedt dan ook ruimte voor berechting voor smaad. Volgens het wetboek kan iedereen die “de republiek publiekelijk belastert” – waar de regering, het parlement, de rechtbanken en het leger onder vallen – gestraft worden met een boete van 1.000 tot 5.000 euro.

Als reactie op de aanklacht tegen Molko heeft het International Press Institute opgeroepen om de Italiaanse smaadwetten “grondig te herzien”. Deze zouden in overeenstemming moeten zijn met de wetten rondom vrijheid van meningsuiting, maar zijn dit volgens de organisatie nu niet.