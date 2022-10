Italiaanse Filippo Ganna verbetert het werelduurrecord met een knaltijd van 56,792 kilometer

De 26-jarige Italiaan deed daarmee ruim beter dan de tijd van Dan Bigham (55,548 km), de ‘performance engineer’ van INEOS. Bigham had in augustus, ook in Grenchen, Victor Campenaerts na meer dan drie jaar onttroond als werelduurrecordhouder. Onze landgenoot reed in april 2019 55,089 km in het Mexicaanse Aguascalientes.

Ganna begon conservatief aan zijn uurrecordpoging. Halverwege vond hij zijn ritme en maakte de achterstand op Bigham in een mum van tijd goed. Hij liep steeds verder uit en slaagde er ook in het record van Chris Boardman uit 1996 (56,375 km) te breken. Dat verdween uit de boeken toen de Internationale Wielerunie (UCI) eind vorige eeuw besloot een rem te zetten op de hoogtechnologische vernieuwingen van de fietsen van renners. Vooraf verklaarde Ganna dat het zijn “droom” was ook dat record te breken.

Ganna pakte dit seizoen op de weg zes overwinningen, allen tijdritten. Hij werd Italiaans kampioen tegen de klok en won de chronoritten in de Ster van Bessèges, Tirreno-Adriatico en het Critérium du Dauphiné. In de Ronde van de Provence en de Ronde van Duitsland was hij de beste in de proloog. Toch zal de Italiaan niet helemaal tevreden zijn van zijn wegseizoen. Vorige maand op het WK tijdrijden in het Australische Wollongong stelde hij teleur met een zevende plaats en ook op het EK in München werd hij pas derde. In de twee tijdritten in de Tour de France werd hij respectievelijk vierde en vijfde, ook een ontgoocheling.