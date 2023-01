Italiaanse actrice en filmicoon Gina Lollobrigida overleden (95)

Gina Lollobrigida was naast actrice ook fotomodel en fotograaf. De Italiaanse was vooral bekend om optredens in films als Beat the Devil, Solomon and Sheba en Buona Sera, Mrs Campbell. Daarnaast was ze ook een geliefd sekssymbool en werd ze ooit “de mooiste vrouw ter wereld” genoemd.

In de jaren vijftig en zestig was ze een van de meest begeerde actrices van Hollywood. Ze speelde tegenover vele grote namen uit die tijd, zoals Sean Connery, Peter Lawford en Shelley Winters.

Gina Lollobrigida. Beeld ANP / ANP Kippa

Lollobrigida werd in 1927 geboren in de bergen ten oosten van Rome, als dochter van een meubelmaker. Ze begon als tiener met modellenwerk en werd in 1947 derde bij de Miss Italia verkiezing. Na een reeks rollen in Europese films, waaronder een rol in Bread, Love and Dreams, was het Lollobrigida’s optreden in Beat the Devil uit 1953 tegenover Humphrey Bogart dat haar internationale bekendheid en miljoenen bewonderaars opleverde.

Haar commerciële hoogtepunt kwam in het midden van de jaren vijftig, toen ze in Solomon and Sheba, The Hunchback of Notre Dame en Beautiful But Dangerous werd verbeeld als “de mooiste vrouw ter wereld”. Lollobrigida werd bekroond met onder meer een Golden Globe voor haar rol in Come September.

Gina Lollobrigida (R) samen met Frank Sinatra (L) in een scène uit de film 'Never so Few'. Beeld ANP / EPA

In 1999 stelde Lollobrigida zich zonder succes kandidaat voor het Europees Parlement als vertegenwoordiger van de Democraten van de voormalige Italiaanse premier Romano Prodi. “Ik heb nooit aan politiek gedaan,” zei ze destijds, “maar toen ik het aanbod kreeg, zei ik meteen ‘ja’. Pas daarna dacht ik na over waarom dit een goede zaak was. Ik weet niet hoeveel stemmen ik nodig heb. Ik weet helemaal niets.”

In augustus 2022 stelde ze zich opnieuw kandidaat, dit keer voor de Italiaanse senaat.

De laatste jaren was de actrice vooral in het nieuws vanwege privézaken. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera stierf ze uiteindelijk aan een langdurige ziekte.