Israëlische soldaat moet even de cel in na beelden gemaakt door Vlaamse fotografe

Journalist Lawrence Wright, van The New Yorker, gooide de beelden op Twitter en die zijn intussen al meer dan 11,4 miljoen keer bekeken. “Tot vandaag heb ik nog nooit gezien hoe een bron voor mijn neus mishandeld werd, tot een Israëlische soldaat vandaag het interview onderbrak dat ik had met de Palestijnse vredesactivist Issa Amro in Hebron”, legt Wright op Twitter uit. “Ik blijf denken hoe ontmenselijkend de bezetting is voor de jonge soldaten die ze moeten handhaven.”

De Vlaamse journaliste Barbara Debeuckelaere was samen met Wright in Hebron, en postte op Instagram ook haar getuigenis. Wright bedankt dinsdagavond Debeuckelaere voor de “moedige video’s die ze gemaakt heeft, ze heeft misschien zijn leven gered”.

Op de beelden is te zien hoe de soldaat Amro vastgrijpt bij de nek en hem dan tegen de grond gooit. Hij schopt daarop Amro, waarop alsnog een andere soldaat tussenkomt. “Het beviel de soldaat niet dat ik met journalisten op stap was”, zei Amro aan AFP. “Hij wilde dat ze de video’s verwijderden, en ik heb hem gezegd dat we toelating hadden. Ik had echt schrik.”

Pulitzerprijswinnaar Wright geeft op Twitter aan dat de versie die het Israëlische leger van de feiten geeft, niet klopt. “De soldaat zette de confrontatie in”, aldus Wright. “Amro vloekte niet en vroeg enkel om zijn commandant te halen. Niets rechtvaardigde de gewelddadige reactie die gevolgd is.”

In de versie van Israël had de soldaat de Palestijn gevraagd om afstand te nemen van de militaire post waarbij hij te dicht kwam. “In een reactie daarop begon hij te filmen en te beledigen, waarop een verbale confrontatie volgde die snel overging in fysiek geweld waarbij de soldaat de Palestijn sloeg.” Een legerwoordvoerder erkent wel dat de soldaat zich niet gedroeg “op de verwachte manier en zich niet aan de gedragscode hield”.

De soldaat werd ook geschorst uit actieve dienst.

In het centrum van Hebron wonen zowat 1.000 Israëlische kolonisten, naast ruim 200.000 Palestijnen, onder bijzonder strenge bewaking. De nieuwe Israëlische minister van Nationale Veiligheid gaf al te kennen de soldaat volledig te steunen. Itamar Ben-Gvir, die in een nederzetting nabij Hebron woont, noemt de straf een “schande”.