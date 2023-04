Israëlische politie ontruimt al-Aqsamoskee tweede nacht op rij, opnieuw raketten afgevuurd vanuit Gazastrook

Volgens Israëlische media gooiden groepen jongeren woensdagavond met vuurwerk en stenen naar de politie, waarop die zich in de al-Aqsamoskee verschanste. Ze zouden ook de weg hebben versperd voor gelovigen die de moskee wilden verlaten, en dat zou de politie tot ingrijpen hebben genoopt, ondanks een oproep van de VS om de spanningen te verminderen.

De Waqf, de Jordaans-islamitische organisatie die het complex beheert, zegt echter dat de politie de moskee was binnengegaan voordat het gebed was afgelopen.

Volgens cameraman Rami Khatib heeft de politie aan elke deur van de moskee een agent gezet, zodat niemand het gebouw nog binnen kan, zegt hij aan de Amerikaanse zender CNN. Volgens de Rode Halve Maan raakten woensdagavond een zestal mensen gewond.

De al-Aqsamoskee is één van de meest heilige plaatsen voor de islam. Momenteel is voor moslims de vastenmaand ramadan bezig en voor joden is de Pesach begonnen. De eerste raid van dinsdagavond zorgde dus voor consternatie. Daarbij werden 350 Palestijnen opgepakt, een 40-tal raakte gewond.

Palestijnse militanten vuurden na de eerste inval minstens negen raketten vanuit Gaza af op Israël, wat leidde tot luchtaanvallen die volgens Israël waren gericht op wapenfabrieken van de islamitische groepering Hamas. Vlak voor de tweede inval in de al-Aqsa-moskee werden nog twee raketten afgevuurd vanuit Gaza. Vandaag zijn opnieuw raketten afgeschoten richting Israël vanuit de Gazastrook. Volgens het Israëlische leger gaat het om zeker veertien raketten. Of er doelen zijn geraakt, is nog onduidelijk.

Witte Huis-woordvoerder John Kirby heeft zich bezorgd getoond over het geweld bij de moskee. Hij zegt dat het absoluut noodzakelijk is dat Israëli’s en Palestijnen de spanningen verminderen.