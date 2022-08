Israël hervat luchtaanvallen op Gazastrook en roept reservetroepen op

Volgens Islamitische Jihad is onder meer een van hun commandanten om het leven gekomen. Het zou gaan om Taysir al-Jabari, die de leiding heeft over een deel van de militaire tak van de groepering. De Palestijnse autoriteiten melden dat ook een 5-jarig meisje is omgekomen bij de aanval.

Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen, en zegt dat ze specifiek gericht waren op Islamitische Jihad, die actief is in het gebied. Ook geldt tot 80 kilometer van de grens met de Gazastrook een ‘speciale situatie’ en zijn onder meer scholen gesloten.

“Het IDF (Israëlische leger) blijft zich richten op militaire doelen van de Palestijnse Islamitische Jihad in de hele Gazastrook”, aldus een verklaring van het Israëlische leger. Palestijnse getuigen zeggen meerdere aanvallen te hebben gezien, waaronder een ten oosten van de stad Gaza.

De aanval zou zijn uitgevoerd op een dichtbevolkt gebied. Ooggetuigen melden aan Al Jazeera dat ze op meerdere plekken explosies zagen en drones over het gebied hoorden vliegen. Het Israëlische leger raakte onder meer een appartementencomplex. Bij die aanval zou ook de commandant, Al-Jabari, omgekomen zijn.

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen aanhangers van Islamitische Jihad en Israël opgelopen. Maandag arresteerden de Israëliërs al een hooggeplaatst lid van de groepering op de bezette Westelijke Jordaanoever. Een ander lid van de groep kwam om in een vuurgevecht met Israëlische militairen.

Vergeldingsactie

Uit vrees voor een vergeldingsactie van Islamitische Jihad sloot Israël eerder deze week de wegen rond Gaza en stuurde militaire versterkingen naar de grens. De aanval van vrijdag kan de situatie verder doen escaleren. Als inderdaad een hooggeplaatst lid van de groepering om het leven is gekomen, kan dat grote gevolgen hebben voor de situatie in het gebied. Een woordvoerder van Hamas, de militante groepering die in Gaza de macht in handen heeft, zei in een verklaring al dat de groep zal reageren op de aanval.

Islamitische Jihad zegt intussen te hebben gereageerd op de jongste Israëlische aanvallen door “meer dan honderd raketten” richting steden in Israël te hebben afgevuurd, waaronder Tel Aviv. In diverse Israëlische steden klonken vrijdag sirenes. Lokale autoriteiten in Tel Aviv meldden explosies. Er zijn tot dusver geen doden of gewonden gemeld.

Reservetroepen

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz gaf het leger toestemming om maximaal 25.000 reservisten op te roepen voor operationele doeleinden. Volgens The Jerusalem Post is het leger hier al mee begonnen. Dat duidt erop dat Israël mogelijk gevechtshandelingen plant die verder gaan dan de luchtaanvallen van vrijdag. “Het doel van deze operatie is het elimineren van een concrete dreiging tegen de burgers van Israël en de burgers die naast de Gazastrook wonen”, zei premier Yair Lapid in een verklaring.

Buurland Egypte bemiddelt tussen Israël en de Palestijnen om verdere escalatie te voorkomen, meldt de Egyptische staatstelevisie nog.