Is uw rijbewijs nog geldig? 426.341 chauffeurs kunnen dit jaar een brief verwachten

Vanaf 2010 krijgen nieuwe chauffeurs in België een Europees rijbewijs. Eerst ging het nog om een Europees proefproject, maar sinds 2013 krijgt iedere Europeaan die zijn rijbewijs heeft behaald of vervangen zo’n Europees exemplaar. Het grote verschil met de vroegere papieren versie - naast het uiterlijk dat meer van een bankkaart weg heeft - is de verplichting om het rijbewijs om de tien jaar te vernieuwen.

Het grote probleem: u ontvangt daar als automobilist geen verwittiging voor, zoals dat voor de vernieuwing van uw identiteitskaart wel gebeurt. “Het is de verantwoordelijkheid van elke chauffeur om over een geldig rijbewijs te beschikken”, benadrukte de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

Kritiek

Heel wat bestuurders kwamen dan ook pas bij een toevallige politiecontrole te weten dat ze met een vervallen rijbewijs rondreden. Ontoelaatbaar, vond de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), die de vraag bij de minister neerlegde om bestuurders te verwittigen wanneer hun rijbewijs dreigt te vervallen. Voor dit jaar gaat het in ons land om 426.341 chauffeurs.

Minister Gilkinet en de FOD Mobiliteit hebben nu samen beslist om de chauffeurs in kwestie toch op de hoogte te brengen. Hiervoor schreef de minister een aanbesteding uit waarop privéfirma’s konden intekenen om de verwittigingsprocedure op zich te nemen.

“Het initiatief is erop gericht om systematisch herinneringen uit te sturen aan bestuurders van wie het rijbewijs is verlopen, met de bedoeling hun het leven makkelijker te maken”, laat de minister weten in een reactie. “We ontzorgen zowel de chauffeurs in kwestie, alsook de gemeenten.”

Wie zo’n verwittigingsbrief ontvangt, hoeft enkel nog naar het gemeentehuis om een nieuwe kaart af te halen. De aanvraag gebeurt tegenwoordig volledig online.

Controle en boetes

Wie vandaag – bewust of onbewust – rondrijdt met een vervallen rijbewijs, riskeert in principe een boete van 1.600 tot 16.000 euro en/of de intrekking van zijn rijbewijs van acht dagen tot maximaal vijf jaar. Al werd de soep in de praktijk vaak niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. Omdat het veelal om een administratieve tekortkoming ging, kwamen de chauffeurs er meestal vanaf met een waarschuwing.

Of het versturen van de verwittigingen iets zal veranderen, daar kan het kabinet van de minister niets over kwijt. “We zijn niet bevoegd voor de handhaving en kunnen dus ook geen commentaar geven over de keuze van politiediensten om waarschuwingen te geven of niet”, zegt woordvoerder Thomas De Spiegelaere.

Het kabinet benadrukt wel dat er geen extra controles zullen volgen nu elke bestuurder zeker op de hoogte zou moeten zijn van het vervallen rijbewijs. “Een proactieve controle wordt niet beoogd, omdat de verlenging niet verplicht is natuurlijk. Je kan er bijvoorbeeld perfect voor kiezen om je rijbewijs niet meer te gebruiken, zoals bij ziekte of emigratie”, klinkt het.

Papieren versie

Bestuurders die hun rijbewijs voor 2013 behaalden, rijden vandaag nog met een papieren exemplaar rond. “Voor die chauffeurs verandert er voorlopig niets. De volledige omschakeling moet tegen 2033 gebeuren, maar de procedure daarvoor is nog niet exact bekend”, aldus de woordvoerder. Het papieren rijbewijs blijft in principe dus permanent geldig.

Er viel wel al te horen dat chauffeurs met een papieren rijbewijs de komende jaren geleidelijk aan een uitnodiging zullen krijgen om hun rijbewijs te vervangen. Zo wil de FOD Mobiliteit in 2032 een stormloop op het Europese rijbewijs vermijden.