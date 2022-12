Is ontslag Carl Hoefkens nabij na pijnlijke bekeruitschakeling Club Brugge? Spelers moeten vandaag thuisblijven

‘The most wonderful time of the year’, maar niet bij Club Brugge. In de nasleep van de ontluisterende 1-4-nederlaag tegen STVV werd besloten dat het Belfius Basecamp vandaag gedeeltelijk leeg blijft. De geplande training gaat niet door, de spelers werden verzocht om thuis te blijven. Medewerkers en personeel zouden vandaag wel aanwezig zijn.

Wat de gevolgen straks zijn van de onverwachte bekerexit, moet blijken. Het bestuur buigt zich vandaag in ieder geval over de situatie. Of dat zware gevolgen zal hebben voor Carl Hoefkens, valt af te wachten. Twee keer winnen van STVV en OH Leuven was in ieder geval de verwachting binnen Club bij de heropstart van de competitie.

Dan is het aannemelijk dat een 1-4-nederlaag tegen een middenmotor voor onrust zorgt. De kans dat het verhaal voor Hoefkens vandaag ophoudt, is reëel. Al valt ook niet helemaal uit te sluiten dat hij maandag tegen OHL nog een kans krijgt om orde op zaken te zetten.

De blamage tegen STVV lijkt evenwel de klap teveel te zijn. Vroeg in het seizoen nam de druk een eerste keer flink toe na een nederlaag in Eupen en een gelijkspel tegen Zulte Waregem. Club antwoordde met 15 op 15 in de competitie en 6 op 6 in de Champions League. Maar naarmate de break in zicht kwam en de kwalificatie voor de tweede ronde van het kampioenenbal binnen was, zwakten de resultaten opnieuw af.

In die mate dat het bestuur nog vóór de 2-2 tegen Antwerp al de alarmbel luidde. Dat Club in de eerste de beste wedstrijd na de break een historisch zware thuisnederlaag leed, kan impliceren dat blauw-zwart voor het eerst sinds het ontslag van Juan Carlos Garrido in 2013 nog eens een trainer dient te ontslaan.

