Is het tij gekeerd op de huizenmarkt? Activiteit in juni stijgt met 5,5 procent

Wie in de eerste helft van dit jaar een woning heeft gekocht, kan weleens gouden zaken gedaan hebben. Voor de verkopers waren het dan weer barre tijden. Uit de Notarisbarometer blijkt immers dat de gemiddelde prijs van een woning gedaald is met 0,3 procent tot 320.397 euro. “Dat is opvallend, want de afgelopen jaren steeg de prijs van een huis constant”, zegt Bart Van Opstal, woordvoerder van de Federatie van het Notariaat. “Ter vergelijking: in 2018 bedroeg de gemiddelde prijs van een huis in België 253.608 euro.”

Dat de woningprijzen voor het eerst in jaren dalen, heeft vooral te maken met de hypothecaire leningen die veel duurder zijn geworden. De rente steeg op één jaar tijd met gemiddeld 2 procent. Op dit ogenblik bedraagt die voor een rentevaste lening op 25 jaar om en bij de 3,5 procent, blijkt uit cijfers van Immotheker Finotheker. Door de inflatie was de Europese Centrale Bank verplicht om die rente de hoogte in te jagen. In zekere zin was het net de bedoeling om de huizenmarkt enigszins af te koelen.

Maar bij ons blijft die prijsdaling voor een gemiddelde woning wel beperkt, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, waar de prijzen in het eerste trimester met gemiddeld 6,8 procent naar beneden tuimelden. Dat heeft veel te maken met het hoge aantal particulieren – ons land telt 70 procent huizeneigenaars – dat een woning bezit. Dat zorgt voor meer stabiliteit op de huizenmarkt.

Grote regionale verschillen

De vastgoedactiviteit kreeg wel veel grotere klappen. Zo werden er in de eerste helft van dit jaar 4,2 procent minder vastgoedtransacties geregistreerd dan in dezelfde periode in 2022. Maar hier moet wel een belangrijke kanttekening bij gemaakt worden dat er grote verschillen zijn tussen de diverse maanden. Zo waren het vooral in januari en februari moeilijke tijden met een daling van meer dan 10 procent. Daarna fluctueerde dit cijfer. Maar opvallend, in juni viel er weer een forse stijging van de vastgoedactiviteit te noteren met 5,5 procent. Het begin van een revival? Dat zal de volgende maanden moeten blijken.

Kijken we naar de regio’s, dan constateren we aanzienlijke verschillen tussen Vlaanderen (-5,9 procent), Brussel (-3,7 procent) en Wallonië (-1,1 procent). Van Opstal: “We zien overal dezelfde trend: in het begin van het jaar was het duidelijk minder druk op de vastgoedmarkt. Het tweede trimester was een stuk beter dan het eerste, met als uitschieter de maand juni.”

Het is evident dat de duurdere leningen vooral een effect hebben op de jonge kopers, die nog niet zoveel geld hebben kunnen sparen. Het aandeel kopers van minder dan dertig jaar is in de eerste zes maanden van 2023 dan ook gezakt met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 27,3 procent. Het zijn vooral de vijftigplussers die hierdoor een groter aandeel van de vastgoedtransacties realiseerden. Zij kunnen een veel groter deel van hun woning zelf financieren.