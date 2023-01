Is ‘Close’ straks een filmprijs rijker? Golden Globes proberen vanavond de schandalen achter zich te laten

De grote favorieten vanavond zijn The Banshees of Inisherin, met acht nominaties, en Everything Everywhere All at Once (zes nominaties), naast de sequels van Top Gun en Avatar. Voor tv zijn onder meer The White Lotus en The Crown de grootste kanshebbers. Uit eigen land is Close genomineerd in de categorie ‘beste niet-Engelstalige film’.

De Hollywood Foreign Press Association (HFPA), dat de belangrijke film- en tv-prijzen organiseert, zal proberen met deze editie zijn imago op te poetsen. In aanloop naar de editie van 2022 lag de HFPA onder vuur door beschuldigingen van racisme, seksisme en corruptie, nadat eerder al de coronapandemie roet in het eten kwam strooien. Last minute werd de uitreiking van 2022 een privéfeestje, zonder uitzending op tv en zelfs geen livestream.

Na een reeks hervormingen binnen de HFPA, die moeten zorgen voor meer diversiteit en die juryleden verbieden nog cadeaus aan te nemen van filmstudio’s, ging de Amerikaanse zender NBC ermee akkoord de ceremonie opnieuw uit te zenden. De Amerikaanse komiek Jerrod Carmichael praat de show aaneen, en de prijzen worden uitgereikt door grote namen uit de film- en tv-wereld zoals Salma Hayek, Hilary Swank, Quentin Tarantino en Jamie Lee Curtis. Comedian Eddie Murphy tekent ook present: hij krijgt de Cecil B. DeMille-award voor zijn hele carrière.

Wie ook niet kan kan ontbreken, is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die een videoboodschap zal brengen.

Afterparty

Toch zal nog niet alles zoals voorheen zijn: op de rode loper zal het nog niet over de koppen lopen zijn, omdat niet alle grote namen al hun komst bevestigden en verschillende afterparty’s gaan niet door. Wie wel naar Los Angeles afzakt, kan op de rode loper niet alleen persvragen verwachten over zijn of haar outfit, maar ook over waarom ze naar de prijsuitreiking afzakken.

Wie er al zeker niet bij zal zijn, is Tom Cruise. De hoofdrolspeler, maar ook producent van Top Gun: Maverick, gaf na de schandalen binnen HFPA zijn drie Golden Globes al terug. De film is als beste dramafilm genomineerd, net als Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, en ‘Tár.

Ook Brendan Fraser, genomineerd voor zijn rol als obese leraar in The Whale, stuurt zijn kat. Hij beschuldigt een oud-voorzitter van HFPA van seksuele agressie.

Brendan Fraser in 'The Whale'. Beeld AP

‘Close’

In de komedie- en musicalcategorie maken Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion: A Knives Out Mystery en Triangle of Sadness kans.

Er zijn geen vrouwen die kans maken op een beeldje voor beste regisseur. De nominaties gingen naar namen zoals James Cameron, Baz Luhrmann, Martin McDonagh en Steven Spielberg, naast Tony Kushnner, Daniel Kwan en Daniel Scheinert.

Voor de beste song nemen onder meer wereldsterren Taylor Swift (‘Carolina’ uit ‘Where the Crawdads Sing’), Lady Gaga (‘Hold My Hand’ uit ‘Top Gun: Maverick’) en Rihanna (‘Lift Me Up’ uit ‘Black Panther: Wakanda Forever’) het tegen elkaar op.

Bij de niet-Engelstalige films maakt Close van landgenoot Lukas Dhont kans op een beeldje. Hij moet het daarin opnemen tegen een Duitse klepper, Im Westen nichts Neues, te zien op Netflix, naast ook Argentina, 1985 (Argentinië), Decision to Leave (Zuid-Korea) en RRR (India).

Lees ook ‘Close’: overmand door de kracht van kwetsbaarheid ★★★★★ Na bijna een eeuw waagt een Duitser zich aan de verfilming van het grootste anti-oorlogsboek van zijn land

In het verleden waren de Golden Globes een belangrijke graadmeter voor de Oscars, die eind maart uitgereikt zullen worden. Het wordt afwachten of ze na de schandalen die invloedrijke rol kunnen blijven spelen.

Behalve films vallen op de Golden Globes ook tv-series in de prijzen. Bij de dramareeksen werden ‘Better Call Saul’, ‘The Crown’, ‘House of the Dragon’, ‘Ozark’ en ‘Severance’ genomineerd, bij de komische reeksen zijn dat ‘Abbott Elementary’, ‘The Bear’, ‘Hacks’, ‘Only Murders in the Building’ en ‘Wednesday’. ‘Abbott Elementary’ sleepte met vijf nominaties de meeste in de wacht, voor de vier nominaties van ‘The Crown’, ‘Dahmer’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Pam & Tommy’ en ‘The White Lotus’.