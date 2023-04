Iran vraagt ons land om overbrenging veroordeelde diplomaat, maar regering ontkent ‘ruil’ met Vandecasteele

Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die sinds februari 2022 vastzit in Iran, zou volgens een woordvoerder van het Iraanse gerecht geruild worden voor de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. Die moet in ons land een straf van 20 jaar uitzitten nadat hij werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag. “België heeft om een uitwisseling gevraagd, zoals wij gevraagd hebben voor onze diplomaat Assadi. Volgens de noodzakelijke protocollen kan zo’n uitwisseling snel plaatsvinden”, zo zegt de woordvoerder aan Reuters.

Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) klopt dat bericht niet, zegt hij bij VTM Nieuws. “Dit bericht klopt niet, het is van een schurkenstaat die gespecialiseerd is in het afleggen van valse verklaringen, om te manipuleren en verwarring te zaaien op de kap van een onschuldige landgenoot en zijn familie.”

De Morgen vernam van regeringsbronnen dat er wel degelijk een aanvraag is van het Iraanse regime om Assadi te laten terugkeren naar Iran. Dat nieuws klopt en is een belangrijke stap. België en Iran sloten een akkoord over de overbrenging van gevangenen, dat door de Kamer is goedgekeurd. Onlangs vroeg België ook aan Iran om Vandecasteele te laten overkomen via dat akkoord.

De manipulatie waar de minister het over heeft, is dat er volgens onze regering geen sprake zou zijn van een ruil van twee gevangenen. “Er is geen deal met Iran over een ruil”, zegt een bron.

Als aan alle voorwaarden van het overbrengingsprotocol is voldaan, dan kan een gevangene naar zijn land van herkomst, klinkt het. In realiteit is de kans zeer klein dat Iran Olivier Vandecasteele naar België laat overkomen, zonder garanties dat hun veroordeelde terrorist vrijkomt. En omgekeerd. In de praktijk is er dan toch een ruil, maar is dus strikt genomen geen ruilakkoord.

De advocaten van de Iraanse oppositie reageren verbaasd over het nieuws dat Iran de overbrenging van Assadi heeft gevraagd. Hun cliënten zijn de slachtoffers van de poging tot terroristische aanslag door Assadi.

“Het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk gesteld dat de slachtoffers de kans moeten krijgen om naar de rechtbank te stappen tegen een eventuele overdracht van terrorist Assadi”, zegt advocaat Rik Vanreusel in een reactie aan De Morgen. “We hebben van de Belgische overheid nog geen enkele kennisgeving ontvangen en rekenen erop dat de regering het arrest van het Grondwettelijk Hof stipt zal naleven. Dat is niet enkel in het belang van onze cliënten, maar van alle slachtoffers die geconfronteerd worden met een terrorist die terug mag naar zijn land van herkomst, na minder dan een kwart van zijn straf te hebben uitgezeten.”

Vanreusel benadrukt ook dat op het proces over de verijdelde aanslag is vastgesteld dat het initiatief voor die aanslag kwam vanuit de Iraanse staat. “Diezelfde staat onderhandelt nu met ons land.”

Lees ook De zussen van Olivier Vandecasteele: ‘Als het niet snel opgelost raakt, dreigt hij een lastpost voor de Iraniërs te worden. En dat is gevaarlijk’ ‘Het moet gedaan zijn. Het moet nu gaan over het leven van Olivier Vandecasteele’: gemengde reacties na oordeel Grondwettelijk Hof

De mogelijkheid tot gevangenenruil werd eerder aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, dat het beroep begin maart verwierp. Toen de regeling vorige week in werking trad, heeft ons land de overbrenging van Vandecasteele meteen officieel aangevraagd.

Vandecasteele werd tijdens een schijnproces in januari veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Volgens zijn familie, die kort contact met hem heeft gehad, zit Vandecasteele in eenzame opsluiting en krijgt hij geen behandeling voor ondraaglijke spier- en zenuwpijn. “Hij krijgt onvoldoende voedsel om zijn gezondheid te vrijwaren”, klonk het vorige week nog.