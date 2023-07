Iran stuurt zedenpolitie weer de straat op

Vanaf zondag zullen eenheden van de zedenpolitie in heel het land te voet en met de auto op pad gaan om overtredingen op te sporen, aldus het Iraanse persagentschap Isna.

In het najaar van 2022 was de zedenpolitie na massaal protest uit het straatbeeld verdwenen. Aanleiding van het protest was de dood van Jina Mahsa Amini. De jonge vrouw overleed na gearresteerd te zijn door de zedenpolitie. Ze was opgepakt wegens het niet naleven van de kledingvoorschriften.

De protesten werden massaal neergeslagen door het Iraanse regime. Maar veel Iraanse vrouwen negeerden uit stil protest de verplichting om een hoofddoek te dragen. Een nieuwe wet die nog moet gestemd worden voorziet evenwel in strengere straffen.