Iran dreigt met ‘sterke reactie’ op spotprenten over Ayatollah Khamenei in Charlie Hebdo

Deze week toonde het Franse blad de winnaars van een cartoonwedstrijd die het een maand eerder had uitgeschreven, bedoeld als steunbetuiging aan de protesten die het Iraanse regime op bloedige wijze probeert neer te slaan. Te zien is onder meer hoe Ayatollah Khamenei, de hoogste leider van Iran, dreigt te verdrinken in bloed en naar een galg grijpt als reddingsboei, naakte vrouwen die hem stenigen en een vrouw op hakken die over hem heen plast.

“Beledigend en onfatsoenlijk”, reageerde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian op Twitter, dreigend met een tegenreactie waarvan hij de aard niet duidelijk maakte. “We zullen het niet toestaan dat de Franse regering de grens overschrijdt, ze hebben beslist de verkeerde weg gekozen.”

Een woordvoerder van de regering zei dat Iran “op geen enkele manier de belediging van zijn islamitische, religieuze en nationale waarden zal accepteren”. Volgens hem houdt Teheran de Franse regering verantwoordelijk voor “deze gruwelijke, beledigende en ongerechtvaardigde daad”.

🔴 #MullahsGetOut | Le 8 décembre, nous lancions un concours de caricatures du Guide suprême de la République islamique d’Iran. Un mois plus tard et après plus de 300 dessins reçus (ainsi que des milliers de menaces), voici notre sélection de gagnants ! https://t.co/oZ9T3Ri0v9 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 4 januari 2023

De protesten waarop Charlie Hebdo reageert, begonnen in september, na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf onder verdachte omstandigheden in politiebewaring nadat ze was opgepakt omdat ze niet voldeed aan de kledingvoorschriften voor het dragen van hoofddoeken. De tekeningen bekritiseren de gang van zaken en “tarten de autoriteit die de veronderstelde opperste leider beweert te hebben, net als een aantal van zijn dienaren en beulen”, schrijft hoofdredacteur Laurent Sourisseau, bekend onder de naam Riss, in het blad.

Charlie Hebdo − voorvechter van het vrije woord volgens zijn voorstanders en onnodig kwetsend volgens critici − ontlokt vaker de woede van de Islamitische wereld. Zo plaatste het in 2005 een controversiële Deense spotprent door waarin de profeet Mohammed stond afgebeeld met een bom als tulband. Tien jaar later pleegden twee terroristen namens IS een aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo in Parijs, waarbij twaalf medewerkers de dood vonden.

Het regime in Iran is fel gekant tegen cartoons en schrijfwerk die het als beledigend opvat. Berucht is met name de fatwa die de toenmalige ayatollah Khomeini in 1989 uitvaardigde: een bevel om de Britse auteur Salman Rushdie te doden voor diens roman De Duivelsverzen. Dit boek was volgens Khomeini godslasterlijk. Rushdie werd vorig jaar neergestoken in New York, Iran ontkent betrokkenheid.