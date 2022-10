IPhone uit 2007, nog in originele verpakking, geveild voor 40.000 euro

Een buitenkans voor de liefhebbers op een veiling van LCG. In het aanbod zat een originele iPhone van de eerste generatie, nog volledig in de oorspronkelijke verpakking, verzegeld en al. “Een van de belangrijkste en alomtegenwoordige uitvindingen van ons leven”, werd het veilingitem omschreven. “Dit in de fabriek verzegelde exemplaar van de eerste lancering is in uitzonderlijke staat. Verzamelaars en investeerders zullen moeilijk een beter exemplaar kunnen vinden.”

De biedingen liepen van 30 september tot 16 oktober en begonnen vanaf 2.500 dollar (2.540 euro). Het winnende bod werd vooraf geschat op 30.000 dollar (30.480 euro), maar uiteindelijk bood iemand zondag op de afsluitingsdag nog een pak meer: 39.339,60 dollar of 39.975 euro. Dat is zo’n 65 keer meer dan de lanceringsprijs. Rekening houdend met de inflatie zou die vandaag 852 dollar (866 euro) bedragen, nog altijd bijna 50 keer minder dan de verkoopprijs op de veiling.

Steve Jobs, de betreurde medeoprichter van Apple, stelde de eerste iPhone voor op 9 januari 2007 in San Francisco. De iPhone 2G was vanaf 29 juni 2007 verkrijgbaar met een geheugen van 4 of 8 GB tegen de prijs van respectievelijk 499 en 599 dollar. Deze iPhone van de eerste generatie had een aanraakscherm, een camera van 2 megapixel en een webbrowser.