Ion Izagirre wint twaalfde rit in Tour de France na fenomenale solo, Tiesj Benoot strandt op vierde plaats

Een gekkenhuis. Anders kun je de etappe van vandaag niet omschrijven. Van bij de start was het oorlog om in de vroege vlucht te geraken. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard schaduwden elkaar voortdurend, Wout van Aert probeerde tot drie à vier keer toe om de schifting door te voeren. Maar toen na 60 kilometer de goede ontsnapping zich vormde, was Van Aert niet van de partij.

Mathieu van der Poel was dat wel, net als de Belgen Dylan Teuns, Victor Campenaerts, Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. Met ook nog onder meer Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot was er een pak schoon volk mee. In het peloton nam AG2R-Citroën zowaar de boel in handen.

Ritzege

De strijd om de ritzege zou uitgevochten worden op de laatste twee beklimmingen en dus besliste Van der Poel om samen met Andrey Amador wat voorsprong te nemen. Op de Col de la Croix Montmain, de voorlaatste beklimming, gooide de Nederlander zijn kompaan zelfs met veel zwier overboord.

Hij begon met voorsprong aan de laatste beklimming van de dag, maar daar kwam het tot een samentroeping. Tot Ion Izagirre uitpakte met een ferme versnelling. Van der Poel deed als enige een poging om te volgen, maar blies daarmee z’n motor helemaal op. Ook Benoot en co. hadden geen antwoord in huis, de Baskische vogel was gaan vliegen.

Izagirre moest het vanop de top wel nog meer dan 25 kilometer alleen uitzingen, maar bracht die onderneming met verve tot een goed einde. Zeven jaar na zijn eerste succes in de Ronde van Frankrijk boekte Izagirre de tweede Tour-ritzege uit zijn carrière. Voor Cofidis was het zo na de triomf van Victor Lafay in San Sebastian na vijftien jaar droogte al een tweede keer prijs dit jaar.

Enkele minuten na Izagirre kwamen de klassementsmannen broederlijk samen over de finish. Vingegaard begint zo morgen in het geel aan de etappe naar de Grand Colombier, waar ongetwijfeld een nieuw duel met Pogacar wacht.