Invaller Hazard mist strafschop in ruime zege van Real Madrid bij Celta

36 is Luka Modric intussen, maar de Kroatische grootmeester blijft ook anno 2022 van levensbelang voor Real Madrid. Op het veld van Celta demonstreerde de middenvelder andermaal z'n onversneden klasse. Vlak voor de pauze schilderde hij de bal heerlijk langs de paal in doel. Dankzij het pareltje dook Real met een 1-2-voorsprong de pauze in, nadat zowel Benzema en Aspas een strafschop hadden omgezet.

Na de pauze ging Modric onverstoorbaar verder - met een strakke pass zette hij Vinicius op weg naar de 1-3. De Braziliaan omspeelde Celta-doelman Marchesin en legde de bal in het lege doel. Tien minuten ver in de tweede helft was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Helemaal toen Valverde er tien minuten later na alweer een vlijmscherpe counter 1-4 van maakte. Een kwartier voor het einde werd Modric onder luid applaus van het thuispubliek naar de kant gehaald door Ancelotti.

En Eden Hazard? Die moest lang wachten op zijn invalbeurt, maar kreeg uiteindelijk toch nog tien minuutjes om zich te tonen. Dat deed hij ook, maar niet in positieve zin. Nadat Benzema gehaakt werd in de zestien ging de bal een tweede keer voor Real op de stip. Benzema gunde Hazard z'n ‘moment de gloire’, maar de Rode Duivel stuitte op Marchesin. Zucht.

Gelukkig voor Hazard was de misser niet bepalend voor het resultaat. Dankzij de ruime zege blijft Real koploper in La Liga met 6 op 6.