Intussen al voor 8,802 miljard euro ingetekend op nieuwe staatsbon

De nieuwe eenjarige staatsbon met een nettorendement van 2,81 procent kent sinds donderdagochtend een vliegende start. Voor het weekend stond de teller al op zo’n 4 miljard euro aan inschrijvingen. Ondertussen is dat bedrag opgelopen tot 8,802 miljard euro, zo maakt het Agentschap van de Schuld bekend.

Via de banken is voor 4,173 miljard euro ingetekend. Er waren ook 127.848 rechtstreekse inschrijvingen via de zogenoemde Grootboeken van het agentschap, goed voor een totaalbedrag van 4,629 miljard euro.

De voorlopige balans staat daarmee dus op 8.802.970.100 euro, of 8,8 miljard. Daarmee is het succes van de Leterme-bon in 2011 ruimschoots overtroffen. Die wist toen 5,7 miljard euro op te halen.

Met de staatsbon hoopt de federale regering banken ertoe aan te zetten om hun spaarrentes te verhogen. Enkele banken, waaronder Beobank en Argenta, hebben dat al gedaan. Wie nog wil intekenen op de staatsbon, kan dat nog tot en met deze donderdag rechtstreeks via het Agentschap van de Schuld. Inschrijven via de banken kan een dag langer, tot en met vrijdag 1 september. Op 4 september maakt het Agentschap bekend hoeveel de staatsbon uiteindelijk heeft opgebracht.

Door het succes van deze staatsbon is een nieuwe staatsbon met een aantrekkelijke fiscale rente dit najaar niet uitgesloten, zo kondigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem dit weekend aan in deze krant: “Als de banken de rentes onvoldoende optrekken, kunnen we in het najaar nog een keer een staatsbon uitgeven. Wat het rendement zal zijn, moeten we op dat moment dan bepalen.”