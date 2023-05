Interpol probeert 22 dood teruggevonden vrouwen in België, Nederland en Duitsland (eindelijk) te identificeren

De vrouwen van wie de identiteit nooit kon worden bepaald, kwamen om het leven. Hun onherkenbare lichamen werden gedumpt, vaak al een hele tijd geleden, maar ondanks grondig speurwerk kon nooit worden vastgesteld om wie het gaat. De verschillende landen bundelen nu de krachten in de hoop hen toch nog te kunnen identificeren.

De 22 dossiers, allemaal meisjes en vrouwen die dood werden teruggevonden in België, Duitsland of Nederland, worden gebundeld op www.interpol.int/IM. Op de lijst staan zeven Belgische zaken. Voor elke zaak is een overzicht gemaakt van de beschikbare informatie: gezichtsreconstructies, video’s en foto’s van sieraden en kledingstukken die de vrouwen droegen bij hun overlijden en aanknopingspunten zoals de geschatte leeftijd, haarkleur, kleur van ogen, ... Vermoedelijk zijn de vrouwen afkomstig uit andere landen dan waar ze zijn aangetroffen.

Natuurlijk is de hoop dat de identificatie van de slachtoffers ook leidt naar de eventuele daders, maar in eerste instantie richt de campagne zich op het achterhalen van de identiteit van de slachtoffers. Van veel vrouwen is DNA beschikbaar zodat hun identiteit via vergelijking eventueel kan worden vastgesteld.

Veerle Baetens en Axelle Red

De lancering van ‘Operation: Identify Me’ wordt ondersteund door bekende vrouwen uit de deelnemende landen. In één gezamenlijke, meertalige video roepen ze het publiek op om namen en informatie door te geven van de onbekende vrouwen. België wordt vertegenwoordigd door Veerle Baetens en Axelle Red. Zij worden bijgestaan door de Nederlandse actrice Carice Van Houten en zangeres S10, en de Duitse bokskampioene Regina Halmich en sportverslaggeefster Katrin Müller-Hohenstein.

Alle Belgische, Duitse en Nederlandse dossiers werden verzameld op de website van Interpol. Voor de Belgische dossiers kan iedereen die nuttige informatie heeft, dat via opsporingen@police.belgium.eu of 0800/30.300 doorgeven. Aan de Duitse of Nederlandse politie kan dat ook via www.interpol.int/im.