Internet lacht zich kreupel met opgegeven lengte en gewicht van Trump

Trump werd geregistreerd met een lengte van 1 meter 92 en een gewicht van 97,5 kilogram. Dat is meer dan tien kilogram minder dan tijdens zijn laatste officiële onderzoek in het Witte Huis, schrijft The Washington Post. De ex-president had de persoonlijke gegevens volgens Fox News al gerapporteerd voordat hij zich naar de gevangenis in de staat Georgia begaf.

Overeenkomsten met het gewicht en de lengte van sterren uit de NBA en het Ame­ri­can foot­ball leiden tot gefronste wenkbrauwen en grappige commentaren op het internet. Uit die vergelijkingen blijkt namelijk dat Donald Trump hetzelfde postuur heeft als een lange reeks topsporters. Trumpaanhanger Alex Bruesewitz concludeerde, op basis van die bedenkelijke cijfers, dat de oud-president een topatleet is. Wat Belgische sporters betreft zouden Trumps gewicht en lengte in lijn zijn met een struise Romelu Lukaku en judoka Toma Nikiforov.

Noah Karim Mikhail is 6’3”, 215 lbs.



Same height/weight Trump just self-reported to the Fulton Jail. pic.twitter.com/cKeWprmkrN — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 24 augustus 2023

In januari 2018 beweerde een arts van het Witte Huis dat Trump ruim 108 kilogram woog en 1 meter 92 groot was. Daarmee zou de oud-president een BMI hebben van meer dan 29. Dat betekent dat hij toen overwicht had, maar net geen obesitas.

Op de historische ‘mugshot’ van Trump waren, zoals vaak wel het geval is, geen afmetingen in de achtergrond te zien. De haarkleur van Trump werd beschreven als “blond en aardbei” en de kleur van zijn ogen werd geregistreerd als blauw.