Internationale vakbondsbaas bevestigt geld te hebben aangenomen van spilfiguur in Qatargate en zet stap opzij

Luca Visentini, in november nog verkozen tot secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC), heeft een stap opzij gezet. Twee weken geleden werd hij nog opgepakt in het kader van het corruptieonderzoek in het Europees Parlement, Qatargate genaamd, maar na ondervraging werd hij vrijgelaten onder voorwaarden.

Woensdag volgt een algemene raad van de vakbond die moet beslissen over het lot van de secretaris-generaal. Die zegt op geen enkele manier omkoopbaar te zijn geweest en steeds ter goeder trouw te handelen.

In een persbericht verklaart Visentini dat hij “een donatie heeft aanvaard van Fight Impunity (de ngo van Panzeri die centraal staat in het onderzoek, red.) voor een bedrag lager dan 50.000 euro”. Een deel van het geld werd betaald om bepaalde kosten terug te betalen voor zijn campagne om aan het hoofd te komen van de vakbondskoepel. In november werd Visentini verkozen tot secretaris-generaal van de organisatie die 338 vakbonden, in 168 landen, verenigt. Hij ontkent dat de gift bedoeld was om zijn “standpunt over Qatar te beïnvloeden”.

Qatargate is een internationaal onderzoek naar de beïnvloeding van EU-parlementariërs door landen als Qatar en Marokko. Onder meer vicepresident van het Europees Parlement Eva Kaili heeft daarover al bekentenissen afgelegd. De socialistische voormalige Europarlementariër Pier Antonio Panzeri en zijn ngo Fight Impunity zijn vermoedelijk de spilfiguur van het corruptieschandaal.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Visentini al ontslag had genomen. Daarover wordt pas woensdag beslist.