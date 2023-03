Internationaal Strafhof vaardigt arrestatiebevel uit tegen Russische president Poetin

Volgens het strafhof is Poetin verantwoordelijk voor het onwettelijk deporteren van kinderen en het overbrengen van hen van Oekraïens grondgebied naar Rusland. Ook tegen Maria Lvova-Belova, de Russische commissaris voor kinderrechten, is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Als staatshoofd heeft Poetin geen immuniteit voor de misdaad waar hij van verdacht wordt. Dat is het geval bij beschuldigingen van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide.

Het was al bekend dat het ICC twee zaken was gestart om Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, vanwege de deportatie van Oekraïners uit bezet gebied naar Rusland, maar ook om het bestoken van civiele infrastructuur in Oekraïne, zoals elektriciteitscentrales. Onbekend was echter wie het ICC daarvoor verantwoordelijk zou houden.

Dat het nu ineens een arrestatiebevel voor Poetin uitvaardigt, is opvallend, maar vooral symbolisch. Tot een rechtszaak zal het waarschijnlijk niet komen. Rusland erkent het ICC niet. Het ICC kan ook mensen vervolgen uit landen die het hof niet erkennen, maar alleen als ze worden uitgeleverd. Dat doet Rusland nooit met onderdanen. Een zaak bij het ICC kan niet voorkomen tenzij een verdachte zelf aanwezig is bij de zitting.

Mogelijk zal het ICC Poetin ook nog willen vervolgen in de zaak over het bestoken van burgerinfrastructuur in Oekraïne. Daarover is nog niets bekendgemaakt. Moskou heeft herhaaldelijk ontkend dat Rusland oorlogsmisdaden heeft gepleegd sinds het land Oekraïne ruim een jaar geleden binnenviel.

Eerder raakte ook nog bekend dat de Chinese president Xi Jinping, op vraag van Poetin, volgende week naar Rusland zal afreizen. De twee wereldleiders zullen het daar hebben over een “verdieping” van de “strategische samenwerking” tussen Moskou en Peking, onder meer “op internationaal niveau”.