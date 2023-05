Inter neemt met 0-2 zege tegen stadsgenoot Milan optie op finale Champions League

Inter startte dominant aan de vierde Milanese Derby della Madonnina van het seizoen. Na iets meer dan tien minuten stond er al een dubbele voorsprong op het bord in San Siro.

Eerst werkte de 37-jarige Edin Dzeko (8.) een hoekschop in een tijd met zijn linker in doel. Balverlies van Milan op het middenveld leidde het tweede doelpunt in. Henrikh Mkhitaryan (11.) liep de verdediging voorbij en scoorde op voorzet van Federico Dimarco. Niet veel later liet Hakan Calhanoglu de 0-3 liggen: zijn schot van buiten de zestien belandde tegen de paal. Milan liet zich nadien minder wegdrukken; Inter wachtte gretig op een tegenaanval.

Alexis Saelemaekers, op het middenveld bij Milan, was overigens de enige Belg op het veld bij de aftrap. Divock Origi verving hem op het uur. Verder bleven beide ploegen in de tweede helft kansen verzamelen, al liet Inter de bal de Rossoneri. In minuut 63 raakte een schot van Sandro Tonali de paal naast Inter-doelman Andre Onana. Romelu Lukaku kwam er na 70 minuten in voor doelpuntenmaker Dzeko. Charles De Ketelaere bleef de hele wedstrijd op de bank bij Milan.

Romelu Lukaku kwam er na 70 minuten in voor doelpuntenmaker Dzeko. Beeld AP

De twee Italiaanse clubs hebben ervaring met Champions League-finales. AC Milan is zevenvoudig Champions League-winnaar. De Rossoneri schreven het toernooi voor het eerst op hun naam in 1963 en voor het laatst in 2007. Inter won het kampioenenbal al drie keer, een eerste keer in 1964 en recenter in 2010.

In de andere halve finale speelden Real Madrid en Manchester City dinsdag 1-1 gelijk. Zij spelen hun terugwedstrijd volgende week woensdag.