Instagram kopieert opnieuw de concurrentie en werkt aan eigen versie van BeReal

Het is een bekend trucje van Instagram: het mechanisme van een succesvolle concurrent direct in de eigen app implementeren. Zo kopieerde Instagram het idee van Stories, foto’s die na een dag verdwijnen, rechtstreeks van Snapchat en zijn ook de korte videoreels geïnspireerd door het succes van TikTok. Nu proberen ze met ‘Candid Stories’ duidelijk hetzelfde. Net als bij BeReal maak je een foto met de camera aan de voor- en achterkant, zodat mensen je gezicht zien én zien waar je mee bezig bent.

Het ironische is dat Instagram juist het idee van BeReal steelt: deze app werd populair als het anti-Instagram-medium. Op Instagram is iedereen de opgepoetste versie van zichzelf: vakantiefoto’s, een spectaculair uitzicht, of een leuk avondje uit met je vrienden – elk fotomoment is geregisseerd en gecureerd, zo vinden BeReal-fans. Bij BeReal weet je nooit wanneer je een melding krijgt om een foto te maken, en laat je dus een veel spontanere versie van jezelf zien. Vooral bij de jongere generatie is dit populair – en dat zal Instagram niet onberoerd laten. BeReal zou nu al 14 miljoen actieve dagelijkse gebruikers hebben.

De functie ‘Candid Stories’ wordt vanaf dinsdag als test gelanceerd in Zuid-Afrika, wanneer de functie wereldwijd wordt uitgerold is nog niet bekend.