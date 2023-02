Instagram en Facebook krijgen betalende versie: geverifieerd account en speciale service voor 11 euro per maand

Het gerucht over een abonnementsformule voor Instagram en Facebook deed al even de ronde, maar is vandaag door de topman van Meta zelf bevestigd. De dienst wordt de komende weken uitgerold. Wie betaalt, kan een account laten verifiëren aan de hand van een identeitskaart, krijgt toegang tot een speciale helpdesk als er problemen zijn en wordt ook extra beschermd tegen valse accounts die bijvoorbeeld doen alsof ze jou zijn en je foto’s stelen.

De aankondiging van Mark Zuckerberg. Beeld Meta

Opvallend: wie het abonnement afsluit via een smartphone moet daarvoor 30 procent méér betalen. Een abonnement kost dan bijna 15 dollar. Dat komt omdat Apple en Google een commissie vragen voor elk abonnement dat via zo’n toestel verkocht wordt. Betaal je via een webbrowser, dan is het een pak goedkoper.

De dienst wordt in Nieuw-Zeeland en Australië gelanceerd, maar volgens Zuckerberg zullen andere landen nog volgen. Over een mogelijke lancering in België is nog geen informatie bekend.