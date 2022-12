Inschrijvingsgeld hoger onderwijs stijgt met 11 procent: ‘We vrezen dat het voor veel mensen niet langer betaalbaar wordt’

Een bachelor- of masterstudent in een modeltraject van 60 studiepunten betaalt volgend academiejaar 1092,1 euro. Dit academiejaar betaalde diezelfde student nog 979,6 euro. Concreet bestaat de nieuwe som uit 282,1 euro vaste kosten, en 13,5 euro per studiepunt.

Voor beursstudenten en bijna-beursstudenten blijven er wel kortingen bestaan. Maar ook zij betalen meer. Wie recht heeft op een volledige beurs, betaalt volgend academiejaar 128,8 euro. Dat is 13 euro meer dan dit jaar. Voor bijna-beursstudenten kost een volledig bachelor- of masterjaar van 60 studiepunten in het vervolg 576,1 euro.

De stijging met meer dan 11 procent is het gevolg de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs. Die bepaalt dat het inschrijvingsgeld voor alle universiteiten en hogescholen gelijk is en jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van de gezondheidsindex in september. Die was volgens het Federaal planbureau in september 2022 gelijk aan 11,25 procent. Na een piek in oktober, daalde die naar 10,62 procent in november. Ook voor de rest van 2023 voorspelt het Planbureau een neerwaartse duik van de index tot 2,13 procent in oktober 2023. Op de stijging van het inschrijvingsgeld zit dus een jaar vertraging.

Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), begrijpt dat de universiteiten en hogescholen ook de gevolgen van de crisis voelen maar vraagt zich af of een stijging met ruim 11 procent wel realistisch is. “Een recordaantal studenten heeft dit jaar al gevraagd om het inschrijvingsgeld gespreid te kunnen betalen”, zegt hij. “We hopen dat het geld op z’n minst gaat naar de ondersteuning van studenten die het nodig hebben. Zo niet, vrezen we dat hoger onderwijs voor veel mensen, ook uit de middenklasse, niet langer betaalbaar wordt.”

Gevolg van inflatie en crisis

Studenten worden sowieso al geconfronteerd met oplopende kosten. Zo is het moeilijk om een betaalbaar kot te vinden. Sommigen worstelen zelfs om gewoon de week door te komen vanwege de inflatie. Ook verschillende studentenrestaurants verhoogden bijvoorbeeld al hun prijzen. De sociale diensten van onderwijsinstellingen kregen begin dit academiejaar aanzienlijk meer aanvragen voor financiële hulp, zo berichtte de VRT.

KU Leuven-rector Luc Sels benadrukt dat de indexering geen beslissing is van de universiteiten en hogescholen zelf: “De vijf Vlaamse universiteiten zitten als gevolg van de energiecrisis en inflatie allemaal in financieel moeilijke situaties. Desondanks staat er geen verdere, structurele verhoging van het studiegeld op de agenda.” Eerder bleek dat de VUB door een begrotingstekort van 14,8 miljoen moet besparen op energie en personeel.

Ook minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat het niet om een actieve overheidsbeslissing gaat. “De lonen zijn geïndexeerd en hetzelfde geldt voor de inschrijvingsgelden, dat is nooit anders geweest. Anders moeten de hogescholen en universiteiten besparen op hun werking en kwaliteit.”