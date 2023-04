Inkomsten Joe en Jill Biden daalden tot half miljoen dollar in 2022

Het leeuwendeel van het inkomen van de Bidens kwam uit het presidentiële salaris van Joe, dat door het Congres is vastgesteld op 400.000 dollar (364.000 euro). Jill Biden, die lesgeeft aan het Northern Virginia Community College en de eerste presidentiële echtgenote is die een betaalde baan voortzet, verdiende 82.335 dollar (74.986 euro).

De Bidens betaalden een federaal belastingtarief van 23,8 procent, wat neerkwam op 137.658 dollar ofwel 125.371 euro. Ze betaalden ook 29.023 dollar (26.432 euro) aan inkomstenbelasting in hun thuisstaat Delaware, terwijl de first lady ook nog eens 3.139 dollar (2.859 euro) in de staat Virginia betaalde.

Goede doelen

Het presidentiële paar schonk meer dan 20.000 dollar aan goede doelen. De grootste bijdrage was 5.000 dollar (4.554 euro) aan de Beau Biden Foundation, een liefdadigheidsinstelling die kindermisbruik bestrijdt en vernoemd is naar hun in 2015 overleden zoon.

Biden herstelde na zijn inauguratie in 2021 de gewoonte dat presidenten hun belastingopgaven openbaar maken. Uitzondering op die ongeschreven regel was Bidens voorganger Donald Trump, die consequent weigerde zijn jaarlijkse belastingaangifte vrij te geven.

Toen na een juridische strijd door Democraten in het Congres Trumps belastingaangiftes alsnog openbaar werden gemaakt, bleek dat hij als president bijna geen inkomstenbelasting had betaald wegens zakelijke verliezen.