Ingrid Kempeneers (cd&v) is nieuwe burgemeester van Sint-Truiden

Voor Ingrid Kempeneers is het niet de eerste keer dat ze de burgemeestersjerp mag omdoen. Zo verving ze eerder dit jaar haar partijgenote en ex-burgemeester Veerle Heeren doen die een schorsing van zes maanden moest uitzitten vanwege de vaccinatiesaga.

In augustus keerde Veerle Heeren terug om enkele weken later definitief haar ontslag te geven nadat ze details van een politieaudit eerst niet wilde vrijgeven en nadat bekend werd dat oud-burgemeester Jef Cleeren een lening gekregen van de stad en dat zonder medeweten van het stadsbestuur.

Daarna werd Jelle Engelbosch waarnemend burgemeester tot dat uit een rapport van Audit Vlaanderen bleek dat er mogelijke onregelmatigheden waren gebeurd bij de aankoop van een stuk grond in kerkdorp Velm.

Als derde waarnemend burgemeester op een jaar tijd nam Hilde Vautmans dinsdag de burgemeestersjerp over. Zij liet donderdag al uitschijnen dat er een politieke consensus over Ingrid Kempeneers als burgemeester er aan zat te komen.

Verschuivingen

Vautmans liet in een adem verstaan dat het maar een tijdelijke functie was en dat ze vooral als Europarlementslid verder wilde werken. De enige overblijvende kabdidaat-burgemeesters waren daardoor OCMW-voorzitter Pascy Monette (Open Vld) en Ingrid Kempeneers. Vanwege het stijgende aantal OCMW-aanvragen en vanwege de energiecrisis was het niet aangewezen om bij het OCMW een ‘nieuwkomer’ aan te stellen, zo zei Vautmans donderdag bij TV Limburg.

De benoeming van Kempeneers als burgemeester zorgt ook voor een paar verschuivingen in het schepencollege. Zo wordt Hilde Vautmans gepromoveerd van tweede naar eerste schepen en doet N-VA-fractieleider Mieke Claes opnieuw haar intrede in het stadsbestuur als tweede schepen. Ze neemt meteen ook de bevoegdheden van Engelbosch over.