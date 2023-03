Inflatie in maart stijgt lichtjes, tot 6,67 procent: ‘Dit is iets wat ons zorgen moet baren’

Het leven was de afgelopen maand 6,67 procent duurder dan in maart 2022. Het is voor het eerst sinds oktober dat de dalende trend van de inflatie weer gekeerd is, al is het slechts een lichte stijging ten opzichte van februari.

De belangrijkste reden voor dat hogere inflatiecijfer is voeding, die in één jaar tijd 17 procent duurder is geworden. “Onze voedingsprijzen zijn niet meer onder controle”, zegt econoom Stijn Baert (UGent), tevens lid van de indexcommissie, op Twitter. “Melk, kaas en eieren zijn nu 26,5 procent duurder dan een jaar geleden, oliën en vetten 25,4 procent en groenten 22,7 procent. Fruit, dat de afgelopen maanden nog niet zo’n sterke inflatie kende, werd in één maand tijd 7,3 procent duurder!”

Zonet stelden we met de Indexcommissie het nieuwe inflatiecijfer vast. En dat is zowaar, voor het eerst sinds oktober, weer een hoger cijfer dan een maand geleden. Bovendien is de verklaring iets wat ons zorgen moet baren. Leest u vooral verder. (1/10) — Stijn Baert (@Stijn_Baert) 30 maart 2023

Andere belangrijke prijsstijgingen waren er deze maand voor elektriciteit, lichaamsverzorging, suikerwaren, reizen naar het buitenland, brood en granen, restaurants en cafés en alcoholvrije dranken. Ook bankkosten, kinderopvang, artikelen voor huisdieren, kranten en postverzending zijn heel wat duurder dan een jaar geleden.

“De verklaring is iets waar we ons zorgen over moeten maken”, schrijft econoom Stijn Baert nog op Twitter. Het meest verontrustend is volgens Baert dat de stijging van de voedingsprijzen, normaal gesproken “op meer dan acht jaar wordt verwacht”.

Verder is opvallend dat aardgas en alcoholische dranken in prijs daalden en de inflatie dus drukten.