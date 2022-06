Inflatie in België stijgt verder naar 9,65 procent: deze producten stegen het meest in prijs

Vorige maand kwam de inflatie nog uit op 8,97 procent. Dat stijgt deze maand verder naar 9,65 procent.

De hoge inflatie is deze maand, zoals in de voorbije maanden, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. Zo is elektriciteit nu 49 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas liefst 109 procent. De inflatie van alle energie bedraagt momenteel 55,99 procent. Daarnaast is ook de inflatie van bijvoorbeeld brood en fruit de laatste maanden sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 8,44 procent tegenover 6,32 procent vorige maand.

In onderstaande tabel hebben we alle mogelijke producten opgelijst volgens hun prijsevolutie tegenover juni vorig jaar. Daarnaast ziet u de trend van de prijs van het product gedurende de afgelopen tien jaar, en het verschil tegenover 2012.

Maar ook andere producten worden steeds duurder. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 5,07 procent in juni, tegenover 4,43 procent in mei.

Vooral motorbrandstoffen, vlees, telecommunicatie, brood en granen, huisbrandolie, aankoop van voertuigen, private huur, alcoholvrije dranken en zuivelproducten zijn in juni duurder geworden. Aardgas, alcoholische dranken, elektriciteit en kleding hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer tegenover vorige maand.

Lees ook Waarom u hard getroffen wordt door inflatie en uw buurman niet Welke impact hebben de stijgende prijzen op uw portemonnee? Bereken nu uw persoonlijke inflatie

Elektronicaproducten werden het afgelopen jaar dan weer goedkoper, met televisieapparatuur (-13 procent) en software (-10 procent) op kop. Ook smartphones, smartwatches en mobieletelefoniediensten werden goedkoper, en voor dames- en herenkleding betaal je nu 4 tot 5 procent minder dan in juni 2021.

De inflatie in België is sinds begin 2021 onafgebroken aan het stijgen. In januari 2021 stond ze op 0,26 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft een inflatie van circa 2 procent na.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 5,07 procent in juni, tegenover 4,43 procent in mei.

Welke impact heeft de inflatie op uw eigen portemonnee? Om u een goede indicatie te geven, hebben we een calculator ontwikkeld waarbij u snel uw persoonlijke inflatie bij benadering kunt aflezen. Probeer het zelf.