Inflatie in augustus daalt slechts lichtjes naar 4,09 procent

Het leven was deze maand gemiddeld 4,09 procent duurder dan in augustus vorige maand. Daarmee is, na een stabilisatie in juli, de verdere daling opnieuw niet echt ingezet. De inflatie ligt nog steeds hoger dan het streefdoel van 2 procent, maar is wel heel wat lager dan het hoogtepunt in oktober 2022: toen waren de prijzen nog gemiddeld 12,27 procent hoger dan een jaar eerder.

Het nieuwe inflatiecijfer is niet verder gedaald en dat is geen goed nieuws, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), ook lid van de Indexcommissie. “Volgens het Planbureau had de inflatie deze maand verder tot 3,4 procent moeten dalen om de maanden nadien richting de ‘normale’ 2 procent te gaan. Die blijkt dus nog niet in zicht. En dat is geen goed nieuws.”

Die 4,1% is bovenal niet de daling die we verwacht hadden. Volgens het Planbureau had de inflatie deze maand verder tot 3,4% moeten dalen om de maanden nadien richting de "normale" 2% te gaan. Die blijkt dus nog niet in zicht. En dat is geen goed nieuws. (3/9) — Stijn Baert (@Stijn_Baert) 30 augustus 2023

Vooral de voedselprijzen liggen een pak hoger dan een jaar geleden. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 12,73 procent, tegenover 13,23 procent in juli.

De belangrijkste prijsstijgingen in augustus hadden betrekking op motorbrandstoffen, huisbrandolie, hotelkamers, suikerwaren, brood en granen, alcoholische dranken, niet-alcoholische dranken, binnenlandse reizen en lichaamsverzorging.

Elektriciteit, fruit en vliegtuigtickets waren deze maand dan weer goedkoper dan een jaar geleden en hadden een verlagend effect op de index.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt deze maand 7,70 procent, tegenover 7,88 procent in juli.