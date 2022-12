Inflatie deze maand opnieuw licht gedaald, loonstijging voor bedienden

De dalende trend lijkt dus ingezet, al blijven de prijzen van consumptiegoederen wel veel sterker stijgen dan de doelstelling (rond de 2 procent) van de Europese Centrale Bank.

Ook in december blijven de energieprijzen de boosdoener voor de hoge inflatie. Energie is nog altijd meer dan een derde (32,88 procent) duurder dan in december vorig jaar en draagt zo 3,25 procentpunten bij aan het globale inflatiecijfer. Het basispakket voor elektriciteit en aardgas en lagere brandstofprijzen hadden wel een temperend effect in december.

Opvallend zijn ook de sterk stijgende prijzen voor voeding. In die categorie is er van een dalende trend nog geen sprake. Voeding was in december 14,53 procent duurder dan vorig jaar, in november lag de inflatie bij voeding nog iets lager. De bijdrage van voeding aan de totale inflatie bedraagt nu 2,77 procentpunten, zegt Statbel.

Door de hogere voedingsprijzen stijgt ook de kerninflatie nog altijd: die gaat van 7,16 procent in november naar 7,34 procent in december.

Op maandbasis werden vooral buitenlandse reizen, vliegtickets, private huur, zuivelproducten, huisbrandolie en groenten duurder. Motorbrandstoffen, elektriciteit, fruit, aardgas, vlees en alcoholische dranken werden dan weer goedkoper tegenover vorige maand.

Econoom Stijn Baert, die lid is van de indexcommissie, wijst er op Twitter op dat de inflatie dan wel dalend is, maar toch nog erg hoog blijft. De prijzen zijn in één jaar zoveel gestegen als in normale tijden in vijf jaar, stelt hij. In twee jaar tijd werd het leven in België 16,7 procent duurder. “Je betaalt nu gemiddeld 700 euro voor wat je twee jaar geleden nog 600 euro kostte”, klinkt het.

Zonet keurden we met de Indexcommissie het laatste inflatiecijfer van 2023 goed. Dat betekent ook: een zicht op hoeveel de lonen stijgen in sectoren die maar één keer per jaar indexeren. Het cijfer waar al maanden angstvallig naar uitgekeken wordt. Lees dus vooral verder. (1/12) — Stijn Baert (@Stijn_Baert) 23 december 2022

Loonstijging voor bedienden

Door de hoge inflatie gaan in januari heel wat lonen fors omhoog. Het gaat dan vooral over lonen die maar één keer per jaar indexeren. Denk aan de horeca en de grote bediendenector PC 200, in totaal goed voor zo’n 100.000 werknemers. Concreet gaat het om een stijging van 11,1 procent.