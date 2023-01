Nieuws Inflatie

Inflatie daalt voor derde maand op rij en bedraagt nog 8,05 procent in januari

Beeld Getty Images

De inflatie is in de eerste maand van 2023 verder gedaald naar 8,05 procent. In december 2022 was het leven nog 10,35 procent duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Belgisch statistiekbureau StatBel. Vooral voeding is nog duurder geworden, terwijl de inflatie voor energie fors gedaald is. Aardgas is nu zelfs goedkoper dan een jaar geleden.