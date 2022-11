Inflatie daalt eindelijk naar 10,6 procent, spilindex wel overschreden

Na de “schokkende” 12,27 procent van vorige maand maakt de inflatie in november een voorzichtige knik naar beneden: 10,63 procent.

Dat wil zeggen dat ons leven in vergelijking met een jaar geleden ruim 10 procent duurder is geworden. De grootste oorzaak van die stijging zijn de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 36,07 procent. Zo is elektriciteit in een jaar 41,9 procent duurder geworden. Bij gas gaat het over een stijging van 64,3 procent. Maar het gaat dus wel om een minder sterke stijging dan de afgelopen maanden. De inflatie van energie bedroeg vorige maand bijvoorbeeld nog 63,03 procent.

Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 14,48; procent. Vooral de inflatie van voornamelijk oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 25,3 procent. In november 2021 bedroeg deze nog 3,6 procent. Voor brood en granen is dit deze maand 16,7 procent ten opzichte van 1,7 procent in november vorig jaar. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 14,2 procent ten opzichte van 0,8 procent in november 2021.

Maar ook andere producten blijven nog duurder in vergelijking met vorig jaar. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 7,16 procent in november, tegenover 6,50 procent in oktober.

Verder zijn vooral alcoholische dranken, kleding, buitenlandse reizen, groenten, restaurants en cafés, zuivelproducten en brood duurder geworden. Elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen, niet-duurzame huishoudartikelen en onderhoudskosten in meergezinswoningen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

Spilindex weer overschreden

De spilindex is ook deze maand overschreden. Dat is voor de tweede maand op rij het geval, en al voor de vijfde keer dit jaar.

Bij elke overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen een maand later met 2 procent verhoogd. De weddes van de ambtenaren volgen nog een maand later.

Niet alleen de weddes van de ambtenaren gaan omhoog met de inflatie. Een hoge inflatie betekent ook dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor anderen dan weer een keer per jaar. Maar ook bijvoorbeeld het vakantiegeld, eindejaars- en andere premies en een hele resem aanvullende pensioenplannen stijgen mee met de inflatie.