Inflatie blijft ongekend hard stijgen naar 12,27 procent, spilindex nogmaals overschreden

De hoge inflatie deze maand is opnieuw voor een groot deel te wijten aan de torenhoge energieprijzen. Zo bedraagt de inflatie van energie momenteel 63,03 procent. Bovendien zitten ook de voedingsprijzen de laatste maanden in een sterk stijgende lijn. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt in oktober uit op 12,27 procent. Dat betekent dat het leven momenteel 12,27 procent duurder is dan in oktober 2021.

Voor de vierde keer dit jaar is de spilindex overschreden, waardoor de overheidslonen, sociale uitkeringen en pensioenen met 2 procent zullen stijgen.

De belangrijkste prijsstijgingen noteerde Statbel bij aardgas, elektriciteit, motorbrandstoffen, vlees, huisbrandolie, groenten, kleding, zuivelproducten, brood en granen, fruit, private huur en tot slot restaurants en cafés. Alcoholische dranken hadden een verlagend effect op het indexcijfer.

Met 11,27 procent was de inflatie in september al geklommen tot het hoogste niveau sinds augustus 1975. Volgens Stijn Baert zijn dit “de meest schokkende cijfers sinds ik in de indexcommissie zit”, meldt hij op Twitter. Volgens de arbeidseconoom is het leven op één maand tijd zo 2,4% duurder geworden. “Dat is een verhoging van de prijzen die hoger is dan ze normaal stijgen op een volledig jaar”, zegt hij op Twitter.

“In plaats van de stagneren, trekt de inflatie nog zwaar aan”, zegt Baert. “De stijgende loonkosten in januari zullen een zware klap worden voor vele bedrijven. Wanneer hun concurrentiekracht in het gedrang komt en daardoor jobs sneuvelen, zitten we pas echt in een koopkrachtcrisis.”