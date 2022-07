► Indrukwekkende reddingsactie in Thailand nadat moeder en olifantenjong in regenput vallen

Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

De redding vond plaats in de stromende regen in het Khao Yai nationaal park op woensdag toen een eenjarige olifant in een regenput naast de weg viel. Dierenarts Chananya Kanchanasarak, die betrokken was bij de reddingsactie, vertelt bij The Guardian hoe “onmogelijk het was om in de buurt van het kalf te komen doordat de moeder in de buurt bleef”. Daarop besloten de parkmedewerkers om drie doses kalmeringsmiddelen toe te dienen bij de moeder. Het dier is daarna echter zelf in het gat beland, waarbij ze haar hoofd stootte en het bewustzijn verloor.

Op videobeelden is te zien hoe tientallen reddingswerkers er, met behulp van een kraan, uiteindelijk in slagen om de moeder weer uit de put te krijgen. De olifant geeft op dat moment echter geen teken van leven en moet door drie mensen tegelijk worden gereanimeerd. Met een graafmachine wordt ook nog een uitgang gegraven voor het kalf, dat onmiddellijk naar zijn bewusteloze moeder gaat. Uiteindelijk staat het dier wel terug recht en kijken de parkmedewerkers opgelucht toe hoe het olifantenpaar weer de wildernis intrekt. Het team had meer dan drie uur nodig om de operatie te voltooien.

“Het is een van de meest memorabele reddingsacties die we ooit hebben uitgevoerd”, zegt Kanchanasarak nog.

Beeld AFP

Beeld REUTERS

Beeld REUTERS