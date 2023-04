► Indrukwekkende beelden leggen moment vast dat Trade Center in New York getroffen wordt door bliksem

Bekijk het moment dat de bliksem inslaat

De bliksemshow was het gevolg van een zware onweersbui die zaterdagavond over de Amerikaanse grootstad trok. Op een bepaald moment trof een bliksemschicht de top van het One World Trade Center, en dat wisten verschillende mensen in de buurt vast te leggen op beeld.

Hoe indrukwekkend de beelden ook zijn, echt uitzonderlijk is het scenario niet. Met zijn 381 meter is het One World Trade Center in New York City het hoogste gebouw in de VS. Volgens databedrijf Vaisala werd het gebouw tussen 2015 en 2020 ongeveer 189 keer getroffen door bliksem.

Noodweer VS

De onweersbui in New York komt er op een moment dat verschillende delen van het land geteisterd worden door tornado’s en hevige stormen, waarbij al zeker 26 doden zijn gevallen dit weekend. Het noodweer heeft een reeks staten tussen het Meer van Michigan in het noorden tot aan de Golf van Mexico in het zuiden getroffen en grote schade veroorzaakt. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom.

De doden vielen in de staten Arkansas, Alabama, Mississippi, Tennessee, Illinois en Indiana. In Illinois bijvoorbeeld verwoestte een storm onder meer een dak van een volle concertzaal. Daarbij vielen één dode en 28 gewonden. Het plaatsje Wynne in Arkansas is vrijwel van de kaart geveegd. Er vielen vier doden volgens Amerikaanse media. De meeste doden, zeven, vielen in een district in het zuidwesten van de staat Tennessee, McNairy County.

De ravage in Little Rock, Arkansas, is enorm na een grote storm dit weekend. Beeld REUTERS

In Mississippi vielen een week geleden al 26 doden bij een tornado die meer dan een uur lang over een strook van bijna 60 kilometer raasde. Dat is een erg lange tijd voor een tornado. President Joe Biden heeft vrijdag die staat bezocht om medeleven te betuigen.