▶ Indonesische politie gebruikte tegen regels in traangas na voetbalrellen: paniek en 174 doden als gevolg

Het bloedbad leidde onmiddellijk tot onthutste reacties uit alle hoeken van de samenleving. President Joko ‘Jokowi’ Widodo vroeg tijdelijke opschorting van alle Liga1-wedstrijden, en kondigde een onderzoek aan.

Het hoofd van de politie van Oost-Java, Nico Afinta, verklaarde na afloop dat de situatie snel uit de hand liep, agenten werden aangevallen en voertuigen vernield. Volgens hem was gebruik van traangas ‘geheel volgens procedure’ geweest, maar ontstond daardoor een gedrang naar de uitgang, waarin de meeste mensen zijn omgekomen. Velen werden vertrapt. Op televisiebeelden is te zien hoe mensen bewusteloos worden weggedragen.

Het optreden van de politie door velen gezien als de belangrijkse oorzaak van de ramp. Volgens de regels van de wereldvoetbalorganisatie FIFA mag de politie in een stadion geen traangas en geen wapens gebruiken, juist om paniek en onnodige slachtoffers te voorkomen.

Aartsrivalen

Thuisclub Arema verloor de ‘gevoelige’ streekderby tegen aartsrivaal Persebaya met 2-3. Na de wedstrijd stroomden supporters van beide kampen het veld op, waarna er schermutselingen uitbraken. De spelers van Persebaya hadden toen het veld al haastig verlaten maar spelers van Arema waren achtergebleven en zouden zijn aangevallen.

Op televisiebeelden was te zien hoe supporters vervolgens dikke wolken traangas over zich heen kregen. Vermoedelijk hebben zij toen met duizenden tegelijk geprobeerd naar buiten te vluchten. Veruit de meeste slachtoffers zijn aanhangers van het team uit Malang. Onder de doden zouden bovendien 2 politiemannen zijn. Ziekenhuizen in de omgeving konden de stroom gewonden nauwelijks aan. Televisiestation TVOne toonde beelden waarop gewonden buiten op hun behandeling moesten wachten.

Voetbalgeweld in Indonesië

President Joko Widodo zei zondag te hopen dat dit ‘de laatste voetbaltragedie’ in Indonesië zou zijn. De kans daarop lijkt klein. Voetbalgeweld is in Indonesië eerder regel dan uitzondering. Al tientallen jaren gaan supportersgroepen elkaar voor, tijdens en na wedstrijden te lijf, in veldslagen waarin de politie niet zelden zwaar materieel inzet. Vooral de topclubs uit de Liga 1, de Indonesische eredivisie, hebben daaronder te lijden. Topclub Persija uit de hoofdstad Jakarta heeft lange tijd zonder publiek gespeeld, als straf voor supportersgeweld waarbij een dode was gevallen.

Niet zelden wordt supporters van een bezoekende club daarom gevraagd weg te blijven, maar even vaak slaan ze zo’n verzoek in de wind. Ook de fans van Persebaya was zaterdag gevraagd vooral niet naar Malang gekomen, maar toch waren er enkele duizenden supporters uit Soerabaja bij de wedstrijd aanwezig. Het stadion van Arema barstte uit zijn voegen, en vermoed wordt dat er veel meer kaartjes zijn verkocht dan er plaatsen zijn.

De politie stond zoals zo vaak in Indonesië, gewapend met waterkanonnen en traangas, in en rond het stadion klaar om in te grijpen. Doorgaans blijft het bij geweld en vernielingen met incidentele slachtoffers. Een tragedie met zoveel slachtoffers als zaterdag is nog nooit voorgekomen.

Ook internationaal heeft het Indonesische voetbal geen al te beste naam. De nationale voetbalbond PSSI is in 2015-’16 een jaar lang geschorst geweest als lid van FIFA vanwege overheidsinmenging in het bestuur van de bond. Ook corruptie speelde bij de schorsing een rol.

Een politieagent zet een stuk van de straat af nadat een voertuig in vlammen is opgegaan bij een voetbalstadion. Beeld AFP

Beeld REUTERS