Indiase maanlander in slaapmodus gezet na succesvolle operatie

“De rover heeft zijn opdracht voltooid en staat nu veilig geparkeerd”, aldus ISRO. Het maanvoertuigje – dat op zoek is naar sporen bevroren water – werd op 23 augustus gelanceerd. Ondertussen heeft het al enkele interessante vondsten gedaan, zo ontdekte het sporen van zwavel, ijzer, zuurstof en enkele andere elementen. De operatie van de Chandrayaan-3 is nu, na een volledige maan-dag (ongeveer twee weken op aarde), afgelopen en de rover werd in slaapmodus gezet.

Over een tweetal weken, op 22 september, zal ISRO het voertuig weer wakker maken. “Op dit moment is de batterij volledig opgeladen. Het zonnepaneel is zo gepositioneerd dat het licht ontvangt bij de volgende zonsopkomst op 22 september.” Het ruimtevaartagentschap zegt dat de ontvanger nog aanstaat en hoopt dat Chandrayaan-3 “succesvol ontwaakt voor een nieuwe reeks opdrachten”.

Mocht het voertuig niet opnieuw starten, dan zal hij voor altijd op de maan blijven en dienst doen als “India’s maanambassadeur”, klinkt het. Ondertussen zijn de gegevens die de voorbije dagen verzameld werden naar de aarde verzonden. Wetenschappers zullen die de komende tijd analyseren.