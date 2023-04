In West-Vlaanderen opvallend meer prostaatkankers vastgesteld: ‘Sneller geneigd om zich te laten onderzoeken’

Sinds 2004 verzamelt de Stichting Kankerregister alle nieuwe kankerdiagnoses in ons land om die te verwerken tot ‘incidentiekaartjes’. Voor elk type kanker is zo te zien waar de diagnose in ons land meer of minder gesteld wordt. Om de regio’s beter te kunnen vergelijken, zijn die data gecorrigeerd op de factor leeftijd.

Wetenschapsmagazine EOS publiceert vandaag de meest recente kaarten voor alle soorten kankerdiagnoses in de periode tussen 2016 en 2020. Voor prostaatkanker is daar een opvallende vaststelling: vooral mannen in West-Vlaanderen krijgen te horen dat ze prostaatkanker hebben. De incidentie ligt in die provincie zo’n 30 procent hoger dan in Luik.

De kans op prostaatkanker neemt toe met de leeftijd. Bij mannen onder de 30 komt het haast nooit voor, terwijl bij twee derde van de 80-plussers prostaatkanker wordt aangetroffen. Aan de kust ligt de gemiddelde leeftijd dan wel hoger dan in de rest van het land, maar omdat de kaartjes worden gecorrigeerd naar leeftijd, zou dat niet de oorzaak mogen zijn van het duidelijke verschil.

Meer bewustzijn

Een mogelijke verklaring zou wel kunnen zijn dat er meest bewustzijn rond prostaatkanker is in een regio waar de bevolking meer ouderen telt. “Door die hogere awareness bieden artsen meer PSA-tests (bloedtest die screent op prostaatkanker, red.) aan en vragen patiënten er ook meer naar”, oppert uroloog Wouter Everaerts (UZ Leuven) in EOS. “Mogelijk speelt de oudere populatie zo toch een rol: komen oudere mannen vaker in contact met leeftijdsgenoten die prostaatkanker hebben gehad, dan zijn ze misschien sneller geneigd om zich te laten onderzoeken.”

Want Everaerts benadrukt dat niet elke prostaatkanker even levensbedreigend is. “Ze geven geen klachten en leiden niet tot vroegtijdige sterfte.” Dat wijst er volgens de uroloog vooral op dat er in West-Vlaanderen meer preventief wordt gecontroleerd dan in bijvoorbeeld Luik of in delen van Brussel. De samenstelling van de bevolking kan daarop een invloed hebben: “Patiënten met een lagere socio-economische status komen gemiddeld minder in aanraking met de medische wereld en al zeker niet met preventieve opsporingstests.”

Toch wordt zo’n preventieve prostaatkankerscreening niet systematisch aangeraden door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, onder meer omdat PSA-tests nog niet 100 procent betrouwbaar zijn. Bij VRT NWS zegt uroloog Wim Van Haute (AZ Delta) dat zo’n preventieve screening vooral nut heeft bij bepaalde goed geïnformeerde patiënten. “Bij mannen waar prostaatkanker in de familie zit, is er geen enkele twijfel. Zij lopen twee tot drie keer meer kans op prostaatkanker. Voor hen is het absoluut zinvol om zich te laten onderzoeken.”

Andere kankers

Ook diagnoses voor andere kankers zijn in kaart gebracht. Daaruit blijkt nog dat in Wallonië meer dan gemiddeld long- en leverkanker wordt vastgesteld, vooral in minder gegoede steden als Luik en Charleroi. Het hoge percentage rokers, de vervuilende industrie, de luchtverontreiniging en de blootstelling aan radon, een natuurlijke bron van radioactieve straling, resulteren er in een piek van longkanker, stelt EOS. Alcoholmisbruik, een slechter voedingspatroon en minder toegang tot de gezondheidszorg leiden er tot meer leverkanker.