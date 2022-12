In welke steden gaat het vuurwerk nog door? Weer is op veel plaatsen spelbreker

Vrijdagavond besliste het stadsbestuur van Hasselt om de geplande vuurwerkshow af te gelasten. Particulieren mogen in Hasselt en Genk wel vanaf 23 tot 1 uur zelf vuurwerk afsteken zonder dat ze daarbij een vergunning moeten aanvragen. Zowel het stadsbestuur van Hasselt als dat van Genk roepen op om dit op een veilige manier te doen en rekening te houden met zowel mens als dieren. In Genk zelf was dit jaar geen vuurwerk gepland.

Ook in Oostende zal het een eindejaar zijn zonder vuurwerk. “Door de harde windstoten is de kwaliteit niet gegarandeerd. Dat zijn lagere projectielen en dan zou dat vrij waardeloos zijn”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). In Lier wordt alle feestvuurwerk volledig verboden. Normaal mochten inwoners vuurwerk afsteken tussen middernacht en 1 uur, maar die eerder aangekondigde toelating werd vanmorgen ingetrokken.

Het nieuwjaarsvuurwerk op de Grote Markt in Mechelen wordt op advies van de veiligheidsdiensten en de vuurwerkleverancier eveneens afgelast. De stad had dit jaar gekozen voor geluidsarm vuurwerk. Dit type vuurwerk gaat minder hoog dan traditioneel vuurwerk, maar daardoor verkleint de afstand tot het publiek. Het afsteken van privaat vuurwerk, dat op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 1.00 uur normaal gezien is toegelaten, wordt ook verboden. “Het is in deze omstandigheden onverantwoord. Het brandgevaar en het risico op letsels is te groot”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).

Beeld Borgerhoff

In heel wat andere steden is het nog bang afwachten of het eindejaarsvuurwerk wel zal doorgaan. In Gent zal de Stad wel beginnen aan de opbouw, maar of het effectief plaatsvindt blijft onzeker tot vanavond. De Stad en de veiligheidsdiensten houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten.

Ook in Brugge is het eindejaarsvuurwerk nog een twijfelgeval. “Het is uiteindelijk de brandweer die - in samenspraak met de vuurwerkproducent - zal beslissen of het vuurwerk om middernacht afgeschoten wordt of niet”, zegt Filip De Craemer, voorzitter van Comité voor Initiatief. “Dat zal een last minute beslissing worden. We kunnen daar op dit moment geen uitspraken over doen.”

In Antwerpen hoeven liefhebbers van luide knallen, felle explosies en de geur van buskruit niet te vrezen. “Het grootste vuurwerk van het land? Zeer zeker gaat dat door.” laat Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester De Wever (N-VA) weten. “Vermits het vuurwerk in Antwerpen op pontons wordt afgeschoten, op veilige afstand, kan het gewoon doorgaan.”

Twee factoren spelen in Antwerpen in het voordeel : “hij blaast evenwijdig met de Schelde, uit het zuidwesten. De rivier zorgt door haar breedte ook automatisch voor een comfortabele veiligheidsperimeter”, vertelt vuurwerkartiest HC Pyrotechnics Cliff Hooge.

Er moeten dan ook geen maatregelen vooraf genomen worden, bevestigt ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V): “Het is uiteindelijk de brandweer die - in samenspraak met de vuurwerkproducent - zal beslissen of het vuurwerk om middernacht afgeschoten wordt of niet. Dat zal een last minute beslissing worden. We kunnen daar op dit moment geen uitspraken over doen.”